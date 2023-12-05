За добу українські воїни «мінуснули» 650 окупантів, 44 артсистеми, 15 танків та 20 ББМ
Сьогодні, 09:46
Військовослужбовці Сил оборони України щодня завдають втрат російській окупаційній армії. Протягом минулої доби українські оборонці знищили 650 окупантів та певну кількість військової техніки.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 442170 (+650) осіб
танків ‒ 6966 (+15) од,
бойових броньованих машин ‒ 13304 (+20) од,
артилерійських систем – 11050 (+44) од,
РСЗВ – 1023 (+0) од,
засоби ППО ‒ 743 (+7) од,
літаків – 347 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8731 (+30),
крилаті ракети ‒ 2048 (+2),
кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 14717 (+47) од,
спеціальна техніка ‒ 1823 (+9)
Дані уточнюються.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 442170 (+650) осіб
танків ‒ 6966 (+15) од,
бойових броньованих машин ‒ 13304 (+20) од,
артилерійських систем – 11050 (+44) од,
РСЗВ – 1023 (+0) од,
засоби ППО ‒ 743 (+7) од,
літаків – 347 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8731 (+30),
крилаті ракети ‒ 2048 (+2),
кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 14717 (+47) од,
спеціальна техніка ‒ 1823 (+9)
Дані уточнюються.
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