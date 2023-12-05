За добу українські воїни «мінуснули» 650 окупантів, 44 артсистеми, 15 танків та 20 ББМ

За добу українські воїни «мінуснули» 650 окупантів, 44 артсистеми, 15 танків та 20 ББМ
Військовослужбовці Сил оборони України щодня завдають втрат російській окупаційній армії. Протягом минулої доби українські оборонці знищили 650 окупантів та певну кількість військової техніки.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 442170 (+650) осіб
танків ‒ 6966 (+15) од,
бойових броньованих машин ‒ 13304 (+20) од,
артилерійських систем – 11050 (+44) од,
РСЗВ – 1023 (+0) од,
засоби ППО ‒ 743 (+7) од,
літаків – 347 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8731 (+30),
крилаті ракети ‒ 2048 (+2),
кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 14717 (+47) од,
спеціальна техніка ‒ 1823 (+9)
Дані уточнюються.

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Теги: війна, ЗСУ, росія, втрати
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