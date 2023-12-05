За добу українські воїни «мінуснули» 650 окупантів, 44 артсистеми, 15 танків та 20 ББМ





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.24 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 442170 (+650) осіб

танків ‒ 6966 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 13304 (+20) од,

артилерійських систем – 11050 (+44) од,

РСЗВ – 1023 (+0) од,

засоби ППО ‒ 743 (+7) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8731 (+30),

крилаті ракети ‒ 2048 (+2),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14717 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 1823 (+9)

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці Сил оборони України щодня завдають втрат російській окупаційній армії. Протягом минулої доби українські оборонці знищили 650 окупантів та певну кількість військової техніки.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.24 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 442170 (+650) осібтанків ‒ 6966 (+15) од,бойових броньованих машин ‒ 13304 (+20) од,артилерійських систем – 11050 (+44) од,РСЗВ – 1023 (+0) од,засоби ППО ‒ 743 (+7) од,літаків – 347 (+0) од,гелікоптерів – 325 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8731 (+30),крилаті ракети ‒ 2048 (+2),кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 14717 (+47) од,спеціальна техніка ‒ 1823 (+9)Дані уточнюються.

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