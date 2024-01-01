Представники волинського коледжу за місяць наярмаркували на ЗСУ понад 60 тисяч гривень

Представники волинського коледжу за місяць наярмаркували на ЗСУ понад 60 тисяч гривень
Студенти, викладачі Горохівського коледжу ЛНУП з допомогою небайдужих горохівчан та жителів громади систематично організовують благодійні ярмарки, де продають виготовлені власноруч смаколики, сувенірні вироби.

Вторговані гроші передають на потреби Збройних сил України.

З перших днів війни коледжівська спільнота організувалася у волонтерський рух «Твори добро» для допомоги українським воїнам і постійно працюють для перемоги.

На благодійних ярмарках, які щосуботи студенти з викладачами організовують на горохівському ринку, тільки у березні вдалося заробити 66 036 гривень, - йдеться на сторінці волонтерського руху.

«Сьогодні благодійний ярмарок організовувала комісія агротехнічних дисциплін з допомогою небайдужих горохівчан та жителів громади, за що велика вдячність всім. В черговий раз переконуємось, що коли ми єдині, ми велика сила. На ярмарку 30. 03. 2024 року було реалізовано продукції на суму 15 510 грн», - написали волонтери.
Представники волинського коледжу за місяць наярмаркували на ЗСУ понад 60 тисяч гривень

Сувенірні вироби для ярмарку виготовляли Оксана Хвищун, Оксана Кузьмук, студентський волонтерський центр «В ЄДНОСТІ СИЛА», Ользі Дубінській, а також Віра Швець – переселенці із Краматорська.
Представники волинського коледжу за місяць наярмаркували на ЗСУ понад 60 тисяч гривень

«Щиро дякуємо сьогоднішнім помічникам, які допомагли випічкою: Галині та Олександру Гайді, Галині Жельчик, Руслані Кондратюк, Наталії Крук, Оксані Романюк, Наталії Коленді, Надії Центелевич, Олені Миколаєнко, Аллі та Василю Луцюкам, Людмилі та Віктору Даців,Оксані Кузьмук, Людмилі Ансеровій, Ларисі Нарихнюк, Оксані Хвищун, Зої Ємчик. За надані продукти для випічки дякуємо: родині Бачинських, Таїсії Островській, Оксані Хамковій, Зіновії Базюк, Петру та Євгенії Собуцьким, Ользі та Сергію Кононцям, Андрію Гнатюку, Олександру Коленді, Леоніду Ляшенку, Володимиру Бродзяку. За доставку на ринок та допомогу в реалізації продукції дякуємо : Галині Жельчик, Наталії Крук, Руслані Кондратюк, Галині Гайді. Студентам: Тетяні Солтис, Надії Поліщук. За донатство : Софійці Бабічук, Миколі Старушику, Юлії Загоруйко, Івану Лотоцькому, Олегу Куцику, Олександру Новосаду, Василю Демчуку», - йдеться у дописі волонтерів.
Представники волинського коледжу за місяць наярмаркували на ЗСУ понад 60 тисяч гривень
Представники волинського коледжу за місяць наярмаркували на ЗСУ понад 60 тисяч гривень
Представники волинського коледжу за місяць наярмаркували на ЗСУ понад 60 тисяч гривень



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, благодійність, Горохів, війна, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Представники волинського коледжу за місяць наярмаркували на ЗСУ понад 60 тисяч гривень
Сьогодні, 11:49
На Львівщині через ракетний обстріл загинув чоловік
Сьогодні, 11:08
Християни західного обряду святкують Великдень
Сьогодні, 10:27
За добу українські воїни «мінуснули» 650 окупантів, 44 артсистеми, 15 танків та 20 ББМ
Сьогодні, 09:46
Яка ситуація на фронті станом на ранок 31 березня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:05
Схожі новини
Колядували, щедрували та ярмаркували: у волинській громаді зібрали понад 90 тисяч для ЗСУ Колядували, щедрували та ярмаркували: у волинській громаді зібрали понад 90 тисяч для ЗСУ
19 січень, 05:28
Екскапітан «Волині» розповів про свої обов'язки в ЗСУ Екскапітан «Волині» розповів про свої обов'язки в ЗСУ
07 березень, 01:15
Військові отримали від Луцької міськради квадрокоптери, тепловізор та модем Starlink Військові отримали від Луцької міськради квадрокоптери, тепловізор та модем Starlink
01 березень, 07:32
Рецепту понад 80 років: на Волині для воїнів виготовляють мазь, яка допомагає при травмах та опіках Рецепту понад 80 років: на Волині для воїнів виготовляють мазь, яка допомагає при травмах та опіках
01 березень, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Представники волинського коледжу за місяць наярмаркували на ЗСУ понад 60 тисяч гривень
Сьогодні, 11:49
 0
На Львівщині через ракетний обстріл загинув чоловік
Сьогодні, 11:08
 0
Християни західного обряду святкують Великдень
Сьогодні, 10:27
 0
За добу українські воїни «мінуснули» 650 окупантів, 44 артсистеми, 15 танків та 20 ББМ
Сьогодні, 09:46
 0
Яка ситуація на фронті станом на ранок 31 березня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:05
 0
Медіа
відео
1/8