Представники волинського коледжу за місяць наярмаркували на ЗСУ понад 60 тисяч гривень

Студенти, викладачі Горохівського коледжу ЛНУП з допомогою небайдужих горохівчан та жителів громади систематично організовують благодійні ярмарки, де продають виготовлені власноруч смаколики, сувенірні вироби.Вторговані гроші передають на потреби Збройних сил України.З перших днів війни коледжівська спільнота організувалася у волонтерський рух «Твори добро» для допомоги українським воїнам і постійно працюють для перемоги.На благодійних ярмарках, які щосуботи студенти з викладачами організовують на горохівському ринку, тільки у березні вдалося заробити 66 036 гривень, - йдеться на сторінці волонтерського руху.«Сьогодні благодійний ярмарок організовувала комісія агротехнічних дисциплін з допомогою небайдужих горохівчан та жителів громади, за що велика вдячність всім. В черговий раз переконуємось, що коли ми єдині, ми велика сила. На ярмарку 30. 03. 2024 року було реалізовано продукції на суму 15 510 грн», - написали волонтери.Сувенірні вироби для ярмарку виготовляли Оксана Хвищун, Оксана Кузьмук, студентський волонтерський центр «В ЄДНОСТІ СИЛА», Ользі Дубінській, а також Віра Швець – переселенці із Краматорська.«Щиро дякуємо сьогоднішнім помічникам, які допомагли випічкою: Галині та Олександру Гайді, Галині Жельчик, Руслані Кондратюк, Наталії Крук, Оксані Романюк, Наталії Коленді, Надії Центелевич, Олені Миколаєнко, Аллі та Василю Луцюкам, Людмилі та Віктору Даців,Оксані Кузьмук, Людмилі Ансеровій, Ларисі Нарихнюк, Оксані Хвищун, Зої Ємчик. За надані продукти для випічки дякуємо: родині Бачинських, Таїсії Островській, Оксані Хамковій, Зіновії Базюк, Петру та Євгенії Собуцьким, Ользі та Сергію Кононцям, Андрію Гнатюку, Олександру Коленді, Леоніду Ляшенку, Володимиру Бродзяку. За доставку на ринок та допомогу в реалізації продукції дякуємо : Галині Жельчик, Наталії Крук, Руслані Кондратюк, Галині Гайді. Студентам: Тетяні Солтис, Надії Поліщук. За донатство : Софійці Бабічук, Миколі Старушику, Юлії Загоруйко, Івану Лотоцькому, Олегу Куцику, Олександру Новосаду, Василю Демчуку», - йдеться у дописі волонтерів.