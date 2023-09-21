На Рівненщині уламки російської ракети пошкодили електроопору та ФАП

На Рівненщині уламки російської ракети пошкодили електроопору та ФАП
На Рівненщині уламки повітряної цілі пошкодили електроопору.

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олексій Коваль.

Наразі, на місці працюють представники відповідних служб. Електропостачання забезпечене.

Також незначних пошкоджень зазнав ФАП.

Іншої інформації про пошкодження будівель чи споруд зафіксовано не було.

Люди не постраждали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Рівненщина, війна, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині уламки російської ракети пошкодили електроопору та ФАП
Сьогодні, 13:11
«Російським і білоруським спортсменам не раді в Парижі», – мер про Олімпіаду-2024
Сьогодні, 12:30
Представники волинського коледжу за місяць наярмаркували на ЗСУ понад 60 тисяч гривень
Сьогодні, 11:49
На Львівщині через ракетний обстріл загинув чоловік
Сьогодні, 11:08
Християни західного обряду святкують Великдень
Сьогодні, 10:27
Схожі новини
Зранку на Рівненщині збили повітряну ціль Зранку на Рівненщині збили повітряну ціль
24 березень, 11:02
На Рівненщині рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару на СТО. ФОТО На Рівненщині рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару на СТО. ФОТО
21 вересень, 2023, 11:28
Готував підриви транспортних шляхів Рівненщини: бойовик з рф отримав 10 років тюрми Готував підриви транспортних шляхів Рівненщини: бойовик з рф отримав 10 років тюрми
14 липень, 2023, 13:05
200-ий день війни: ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ 200-ий день війни: ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
11 вересень, 2022, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині уламки російської ракети пошкодили електроопору та ФАП
Сьогодні, 13:11
 0
«Російським і білоруським спортсменам не раді в Парижі», – мер про Олімпіаду-2024
Сьогодні, 12:30
 0
Представники волинського коледжу за місяць наярмаркували на ЗСУ понад 60 тисяч гривень
Сьогодні, 11:49
 0
На Львівщині через ракетний обстріл загинув чоловік
Сьогодні, 11:08
 0
Християни західного обряду святкують Великдень
Сьогодні, 10:27
 0
Медіа
відео
1/8