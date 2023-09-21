На Рівненщині уламки російської ракети пошкодили електроопору та ФАП





Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олексій Коваль.



Наразі, на місці працюють представники відповідних служб. Електропостачання забезпечене.



Також незначних пошкоджень зазнав ФАП.



Іншої інформації про пошкодження будівель чи споруд зафіксовано не було.



Люди не постраждали.

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