На Рівненщині уламки російської ракети пошкодили електроопору та ФАП
Сьогодні, 13:11
На Рівненщині уламки повітряної цілі пошкодили електроопору.
Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олексій Коваль.
Наразі, на місці працюють представники відповідних служб. Електропостачання забезпечене.
Також незначних пошкоджень зазнав ФАП.
Іншої інформації про пошкодження будівель чи споруд зафіксовано не було.
Люди не постраждали.
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Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олексій Коваль.
Наразі, на місці працюють представники відповідних служб. Електропостачання забезпечене.
Також незначних пошкоджень зазнав ФАП.
Іншої інформації про пошкодження будівель чи споруд зафіксовано не було.
Люди не постраждали.
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