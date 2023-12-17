У Луцьку горів балкон на 8 поверсі, в квартирі перебував чоловік. ФОТО

У Луцьку горів балкон на 8 поверсі, в квартирі перебував чоловік. ФОТО
У Луцьку на вулиці Шота Руставелі сталася пожежа. Спалахнув балкон квартири на 8-поверсі.

Про це сайту повідомляє ІА «Конкурент», посилаючись на очевидців.

Рятувальникам довелося розрізати бензопилою вхідні двері, аби потрапити в квартиру, адже у ній перебував чоловік.

Відомо, що пожежа ліквідована.

Як повідомили у головному управлінні ДСНС у Волинській області, у квартирі перебував чоловік, який самостійно не мав можливості відчинити двері. Рятувальники за допомогою бензоріза зрізали вхідні двері, вивели чоловіка та передали працівникам медичної служби. На гасіння пожежі був поданий 1 спеціальний водяний ствол. Пожежу ліквідовано о 12:29, а о 12:36 ліквідовано. Ймовірна причина пожежі встановлюється.

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Теги: Волинь, Луцьк, пожежа, ДСНС
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