У Луцьку горів балкон на 8 поверсі, в квартирі перебував чоловік. ФОТО

У Луцьку на вулиці Шота Руставелі сталася пожежа. Спалахнув балкон квартири на 8-поверсі.Про це сайту повідомляє ІА «Конкурент», посилаючись на очевидців.Рятувальникам довелося розрізати бензопилою вхідні двері, аби потрапити в квартиру, адже у ній перебував чоловік.Відомо, що пожежа ліквідована.Як повідомили у головному управлінні ДСНС у Волинській області, у квартирі перебував чоловік, який самостійно не мав можливості відчинити двері. Рятувальники за допомогою бензоріза зрізали вхідні двері, вивели чоловіка та передали працівникам медичної служби. На гасіння пожежі був поданий 1 спеціальний водяний ствол. Пожежу ліквідовано о 12:29, а о 12:36 ліквідовано. Ймовірна причина пожежі встановлюється.