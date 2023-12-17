У Луцьку горів балкон на 8 поверсі, в квартирі перебував чоловік. ФОТО
Сьогодні, 13:33
У Луцьку на вулиці Шота Руставелі сталася пожежа. Спалахнув балкон квартири на 8-поверсі.
Про це сайту повідомляє ІА «Конкурент», посилаючись на очевидців.
Рятувальникам довелося розрізати бензопилою вхідні двері, аби потрапити в квартиру, адже у ній перебував чоловік.
Відомо, що пожежа ліквідована.
Як повідомили у головному управлінні ДСНС у Волинській області, у квартирі перебував чоловік, який самостійно не мав можливості відчинити двері. Рятувальники за допомогою бензоріза зрізали вхідні двері, вивели чоловіка та передали працівникам медичної служби. На гасіння пожежі був поданий 1 спеціальний водяний ствол. Пожежу ліквідовано о 12:29, а о 12:36 ліквідовано. Ймовірна причина пожежі встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це сайту повідомляє ІА «Конкурент», посилаючись на очевидців.
Рятувальникам довелося розрізати бензопилою вхідні двері, аби потрапити в квартиру, адже у ній перебував чоловік.
Відомо, що пожежа ліквідована.
Як повідомили у головному управлінні ДСНС у Волинській області, у квартирі перебував чоловік, який самостійно не мав можливості відчинити двері. Рятувальники за допомогою бензоріза зрізали вхідні двері, вивели чоловіка та передали працівникам медичної служби. На гасіння пожежі був поданий 1 спеціальний водяний ствол. Пожежу ліквідовано о 12:29, а о 12:36 ліквідовано. Ймовірна причина пожежі встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Деколонізація: скільки вулиць на Волині потрібно перейменувати
Сьогодні, 14:59
Як у Луцьку святкували Великдень. ВІДЕО
Сьогодні, 14:18
У Луцьку горів балкон на 8 поверсі, в квартирі перебував чоловік. ФОТО
Сьогодні, 13:33