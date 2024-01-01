Деколонізація: скільки вулиць на Волині потрібно перейменувати





Активісти проєкту "Декомунізація. Україна" порахували, скільки вулиць ще потрібно перейменувати в різних областях України.



Так, на Волині, за інформацією активістів залишилася 131 недекомунізована вулиця, у сусідніх Львівській та Рівненській областях - 9 та 73 вулиць відповідно.



"Практично щодня цифри у більшості областей суттєво зменшується.

Вражає феномен Вінницької області, де лише зараз активно пішов процес і найближчими тижнями цифра може скоротитися ледь не втричі.

В дуже великій кількості громад вирішили лишити певні вулиці недоторканими, бо на їх думку, вони не порушують норми закону.

Тут вже працювати будуть обласні адміністрації", - йдеться у дописі на сторінці "Декомунізація.Україна".



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Як відомо, після перейменування вулиць у Луцьку в ході процесу декомунізації,

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