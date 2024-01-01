Деколонізація: скільки вулиць на Волині потрібно перейменувати

Деколонізація: скільки вулиць на Волині потрібно перейменувати
В Україні триває декомунізація - з вулиць прибирають радянські пам'ятки, перейменовують вулиці, щоб позбутися асоціацій з комуністичним та колоніальним минулим.

Активісти проєкту "Декомунізація. Україна" порахували, скільки вулиць ще потрібно перейменувати в різних областях України.

Так, на Волині, за інформацією активістів залишилася 131 недекомунізована вулиця, у сусідніх Львівській та Рівненській областях - 9 та 73 вулиць відповідно.
Деколонізація: скільки вулиць на Волині потрібно перейменувати

"Практично щодня цифри у більшості областей суттєво зменшується.
Вражає феномен Вінницької області, де лише зараз активно пішов процес і найближчими тижнями цифра може скоротитися ледь не втричі.
В дуже великій кількості громад вирішили лишити певні вулиці недоторканими, бо на їх думку, вони не порушують норми закону.
Тут вже працювати будуть обласні адміністрації", - йдеться у дописі на сторінці "Декомунізація.Україна".

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Як відомо, після перейменування вулиць у Луцьку в ході процесу декомунізації, виникла потреба змінити назви однойменних зупинок автобусів та тролейбусів.

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Теги: декомунізаці, Волинь, Україна
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