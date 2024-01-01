Деколонізація: скільки вулиць на Волині потрібно перейменувати
Сьогодні, 14:59
В Україні триває декомунізація - з вулиць прибирають радянські пам'ятки, перейменовують вулиці, щоб позбутися асоціацій з комуністичним та колоніальним минулим.
Активісти проєкту "Декомунізація. Україна" порахували, скільки вулиць ще потрібно перейменувати в різних областях України.
Так, на Волині, за інформацією активістів залишилася 131 недекомунізована вулиця, у сусідніх Львівській та Рівненській областях - 9 та 73 вулиць відповідно.
"Практично щодня цифри у більшості областей суттєво зменшується.
Вражає феномен Вінницької області, де лише зараз активно пішов процес і найближчими тижнями цифра може скоротитися ледь не втричі.
В дуже великій кількості громад вирішили лишити певні вулиці недоторканими, бо на їх думку, вони не порушують норми закону.
Тут вже працювати будуть обласні адміністрації", - йдеться у дописі на сторінці "Декомунізація.Україна".
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Скільки вулиць ще потрібно декомунізувати у Луцькій тергромаді
Як відомо, після перейменування вулиць у Луцьку в ході процесу декомунізації, виникла потреба змінити назви однойменних зупинок автобусів та тролейбусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Активісти проєкту "Декомунізація. Україна" порахували, скільки вулиць ще потрібно перейменувати в різних областях України.
Так, на Волині, за інформацією активістів залишилася 131 недекомунізована вулиця, у сусідніх Львівській та Рівненській областях - 9 та 73 вулиць відповідно.
"Практично щодня цифри у більшості областей суттєво зменшується.
Вражає феномен Вінницької області, де лише зараз активно пішов процес і найближчими тижнями цифра може скоротитися ледь не втричі.
В дуже великій кількості громад вирішили лишити певні вулиці недоторканими, бо на їх думку, вони не порушують норми закону.
Тут вже працювати будуть обласні адміністрації", - йдеться у дописі на сторінці "Декомунізація.Україна".
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Скільки вулиць ще потрібно декомунізувати у Луцькій тергромаді
Як відомо, після перейменування вулиць у Луцьку в ході процесу декомунізації, виникла потреба змінити назви однойменних зупинок автобусів та тролейбусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Гінекологиня розповіла про хворобу, яка стала більш поширена на Волині та маскується під інші захворювання. ВІДЕО
Сьогодні, 16:11
Деколонізація: скільки вулиць на Волині потрібно перейменувати
Сьогодні, 14:59
Як у Луцьку святкували Великдень. ВІДЕО
Сьогодні, 14:18