Скільки вулиць ще потрібно декомунізувати у Луцькій тергромаді

Скільки вулиць ще потрібно декомунізувати у Луцькій тергромаді
У Луцькій тергромаді з початком процесу декомунізації та дерусифікації уже перейменували майже сотню вулиць. Змін потребують іще орієнтовно 50 радянських назв.

Про це Суспільному розповів голова комісії з впорядкування назв вулиць у Луцьку Михайло Щур. З його слів нині географію перейменувань розширили на села громади.

"В січні чи на початку лютого настане межа, де процес декомунізації перейде від міської ради до адміністрації. Наскільки воно швидко відбудеться, то мені важко спрогнозувати. Особисто я, за перейменування. Але, на сьогодні ми не маємо чіткої позиції щодо цих вулиць. Саме тому ми звертаємось до Інституту нацпам’яті", — додав Михайло Щур.

У зв’язку з перейменуванням вулиць лучанам не потрібно змінювати документи, розповіла директорка Луцького центру надання адмінпослуг Лариса Карп’як.

"Єдине, що якщо їм потрібно підтвердження нової адреси, то вони можуть з паспортом звернутися до нас і отримати документ про підтвердження місця реєстрації. Такий самий документ вони можуть згенерувати і через Дію.", зазначила керівниця ЦНАПу.

З 15 листопада набрало чинності рішення про перейменування восьми вулиць обласного центру та навколишніх сіл. Одна із таких вулиць — Домни Гордіюк, яка тепер називатиметься Захисників України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: декомунізація, Україна, Луцьк, перейменування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ломбарди і крадене майно: як повернути річ назад
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки вулиць ще потрібно декомунізувати у Луцькій тергромаді
Сьогодні, 05:28
Як букмекери оцінюють шанси збірної України вийти на Євро-2024
Сьогодні, 03:41
Дружина та син загиблого Героя з Волині отримали його посмертну нагороду
Сьогодні, 02:17
Шахраю, який видурив у 84-річної волинянки 70 тисяч, оголосили про підозру
Сьогодні, 01:15
16 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У Луцьку хочуть перейменувати одну з вулиць на честь загиблого бійця. ВІДЕО У Луцьку хочуть перейменувати одну з вулиць на честь загиблого бійця. ВІДЕО
23 червень, 2022, 07:33
Лучани хочуть жити на вулиці, названій на честь комуністичного партизана Лучани хочуть жити на вулиці, названій на честь комуністичного партизана
21 лютий, 2020, 10:39
У Луцьку не «декомунізують» найбільші вулиці У Луцьку не «декомунізують» найбільші вулиці
27 лютий, 2019, 17:20
Можуть перейменувати ще 6 луцьких вулиць Можуть перейменувати ще 6 луцьких вулиць
12 квітень, 2017, 22:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки вулиць ще потрібно декомунізувати у Луцькій тергромаді
Сьогодні, 05:28
 0
Як букмекери оцінюють шанси збірної України вийти на Євро-2024
Сьогодні, 03:41
 0
Дружина та син загиблого Героя з Волині отримали його посмертну нагороду
Сьогодні, 02:17
 0
Шахраю, який видурив у 84-річної волинянки 70 тисяч, оголосили про підозру
Сьогодні, 01:15
 0
16 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8