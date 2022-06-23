Скільки вулиць ще потрібно декомунізувати у Луцькій тергромаді





Про це Михайло Щур. З його слів нині географію перейменувань розширили на села громади.



"В січні чи на початку лютого настане межа, де процес декомунізації перейде від міської ради до адміністрації. Наскільки воно швидко відбудеться, то мені важко спрогнозувати. Особисто я, за перейменування. Але, на сьогодні ми не маємо чіткої позиції щодо цих вулиць. Саме тому ми звертаємось до Інституту нацпам’яті", — додав Михайло Щур.



У зв’язку з перейменуванням вулиць лучанам не потрібно змінювати документи, розповіла директорка Луцького центру надання адмінпослуг Лариса Карп’як.



"Єдине, що якщо їм потрібно підтвердження нової адреси, то вони можуть з паспортом звернутися до нас і отримати документ про підтвердження місця реєстрації. Такий самий документ вони можуть згенерувати і через Дію.", зазначила керівниця ЦНАПу.



З 15 листопада набрало чинності рішення про перейменування восьми вулиць обласного центру та навколишніх сіл. Одна із таких вулиць — Домни Гордіюк, яка тепер називатиметься Захисників України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій тергромаді з початком процесу декомунізації та дерусифікації уже перейменували майже сотню вулиць. Змін потребують іще орієнтовно 50 радянських назв.Про це Суспільному розповів голова комісії з впорядкування назв вулиць у Луцьку. З його слів нині географію перейменувань розширили на села громади."В січні чи на початку лютого настане межа, де процес декомунізації перейде від міської ради до адміністрації. Наскільки воно швидко відбудеться, то мені важко спрогнозувати. Особисто я, за перейменування. Але, на сьогодні ми не маємо чіткої позиції щодо цих вулиць. Саме тому ми звертаємось до Інституту нацпам’яті", — додав Михайло Щур.У зв’язку з перейменуванням вулиць лучанам не потрібно змінювати документи, розповіла директорка Луцького центру надання адмінпослуг Лариса Карп’як."Єдине, що якщо їм потрібно підтвердження нової адреси, то вони можуть з паспортом звернутися до нас і отримати документ про підтвердження місця реєстрації. Такий самий документ вони можуть згенерувати і через Дію.", зазначила керівниця ЦНАПу.З 15 листопада набрало чинності рішення про перейменування восьми вулиць обласного центру та навколишніх сіл. Одна із таких вулиць — Домни Гордіюк, яка тепер називатиметься Захисників України.

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