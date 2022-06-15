Як букмекери оцінюють шанси збірної України вийти на Євро-2024

Як букмекери оцінюють шанси збірної України вийти на Євро-2024
Збірна України з футболу продовжує боротися за вихід до фінального турніру Євро-2024.

Перемога в останньому матчі над Італією виведе "синьо-жовтих" на континентальну першість, - повідомляє ТСН.

Команді Сергія Реброва залишається провести лише один матч групового етапу кваліфікації – 20 листопада "синьо-жовті" в німецькому Леверкузені прийматимуть Італію.

Збірна України та "Скуадра Адзурра" позмагаються за друге місце у групі C, яке дає пряму путівку на ЧЄ. Іншу перепустку на Євро з нашої групи вже завоювала Англія, яка достроково оформила вихід до фінальної частини континентальної першості.

Наразі збірна України з 13 очками посідає другу позицію у групі C. Лідирує з 16 балами Англія. На третій позиції – Італія (10). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).

Таблиця групи С після восьми турів


Таблиця групи С після восьми турів / Фото: flashscore.ua
На відміну від української збірної, італійцям ще залишилося провести два поєдинки у груповому раунді відбору на Євро-2024. Окрім очного протистояння із "синьо-жовтими", команда Лучано Спалетті 17 листопада вдома зустрінеться з Північною Македонією.

Шанси збірної України вийти на Євро-2024: прогноз букмекерів
Враховуючи поточне турнірне становище в групі С, букмекери оцінили шанси збірної України фінішувати в топ-2 і отримати путівку на Євро-2024.

На думку аналітиків, команда Реброва є андердогом у боротьбі з Італією за другу позицію.

Вихід українців на чемпіонат Європи через відбіркову групу оцінюється коефіцієнтом 2,60. Завоювання італійцями путівки на майбутнє Євро – 1,45.

Зазначимо, що якщо збірній України все ж не вдасться випередити Італію, то залишається варіант поборотися за вихід на чемпіонат Європи через плейоф. Однак ще остаточно невідомо, чи потрапить наша команда до стикових матчів у разі невдачі в кваліфікаційній групі.

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Теги: спорт, футбол, Україна, Євро-2024
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