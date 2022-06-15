Як букмекери оцінюють шанси збірної України вийти на Євро-2024





Перемога в останньому матчі над Італією виведе "синьо-жовтих" на континентальну першість, - повідомляє



Команді Сергія Реброва залишається провести лише один матч групового етапу кваліфікації – 20 листопада "синьо-жовті" в німецькому Леверкузені прийматимуть Італію.



Збірна України та "Скуадра Адзурра" позмагаються за друге місце у групі C, яке дає пряму путівку на ЧЄ. Іншу перепустку на Євро з нашої групи вже завоювала Англія, яка достроково оформила вихід до фінальної частини континентальної першості.



Наразі збірна України з 13 очками посідає другу позицію у групі C. Лідирує з 16 балами Англія. На третій позиції – Італія (10). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).



Таблиця групи С після восьми турів





Таблиця групи С після восьми турів / Фото: flashscore.ua

На відміну від української збірної, італійцям ще залишилося провести два поєдинки у груповому раунді відбору на Євро-2024. Окрім очного протистояння із "синьо-жовтими", команда Лучано Спалетті 17 листопада вдома зустрінеться з Північною Македонією.



Шанси збірної України вийти на Євро-2024: прогноз букмекерів

Враховуючи поточне турнірне становище в групі С, букмекери оцінили шанси збірної України фінішувати в топ-2 і отримати путівку на Євро-2024.



На думку аналітиків, команда Реброва є андердогом у боротьбі з Італією за другу позицію.



Вихід українців на чемпіонат Європи через відбіркову групу оцінюється коефіцієнтом 2,60. Завоювання італійцями путівки на майбутнє Євро – 1,45.



Зазначимо, що якщо збірній України все ж не вдасться випередити Італію, то залишається варіант поборотися за вихід на чемпіонат Європи через плейоф. Однак ще остаточно невідомо, чи потрапить наша команда до стикових матчів у разі невдачі в кваліфікаційній групі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збірна України з футболу продовжує боротися за вихід до фінального турніру Євро-2024.Перемога в останньому матчі над Італією виведе "синьо-жовтих" на континентальну першість, - повідомляє ТСН. Команді Сергія Реброва залишається провести лише один матч групового етапу кваліфікації – 20 листопада "синьо-жовті" в німецькому Леверкузені прийматимуть Італію.Збірна України та "Скуадра Адзурра" позмагаються за друге місце у групі C, яке дає пряму путівку на ЧЄ. Іншу перепустку на Євро з нашої групи вже завоювала Англія, яка достроково оформила вихід до фінальної частини континентальної першості.Наразі збірна України з 13 очками посідає другу позицію у групі C. Лідирує з 16 балами Англія. На третій позиції – Італія (10). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).Таблиця групи С після восьми турівТаблиця групи С після восьми турів / Фото: flashscore.uaНа відміну від української збірної, італійцям ще залишилося провести два поєдинки у груповому раунді відбору на Євро-2024. Окрім очного протистояння із "синьо-жовтими", команда Лучано Спалетті 17 листопада вдома зустрінеться з Північною Македонією.Шанси збірної України вийти на Євро-2024: прогноз букмекерівВраховуючи поточне турнірне становище в групі С, букмекери оцінили шанси збірної України фінішувати в топ-2 і отримати путівку на Євро-2024.На думку аналітиків, команда Реброва є андердогом у боротьбі з Італією за другу позицію.Вихід українців на чемпіонат Європи через відбіркову групу оцінюється коефіцієнтом 2,60. Завоювання італійцями путівки на майбутнє Євро – 1,45.Зазначимо, що якщо збірній України все ж не вдасться випередити Італію, то залишається варіант поборотися за вихід на чемпіонат Європи через плейоф. Однак ще остаточно невідомо, чи потрапить наша команда до стикових матчів у разі невдачі в кваліфікаційній групі.

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