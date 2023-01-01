Дружина та син загиблого Героя з Волині отримали його посмертну нагороду
Сьогодні, 02:17
Начальник другого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП Валентин Солошик вручив дружині та сину Володимира Остапчука його посмертну державну нагороду.
Про це повідомляє газета "Нове життя".
Загиблому військовому присвоєно захиснику орден «За мужність» ІІІ ступеня.
Нагадаємо, Володимир Остапчук загинув 21 жовтня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області.
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Про це повідомляє газета "Нове життя".
Загиблому військовому присвоєно захиснику орден «За мужність» ІІІ ступеня.
Нагадаємо, Володимир Остапчук загинув 21 жовтня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області.
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