Шахраю, який видурив у 84-річної волинянки 70 тисяч, оголосили про підозру

Слідчі Луцького районного управління поліції оголосили про підозру у скоєнні шахрайства 27-річному дніпрянину, який видурив у довірливої 84-річної волинянки 70 тисяч гривень на нібито лікування її доньки.Про це повідомляють у ГУНП у Волинській області.Подія трапилась 14 листопада, близько 13 години. Пенсіонерці зателефонували з невідомого номера та повідомили, що негайно потрібні кошти, адже її дочка потрапила в аварію і перебуває в тяжкому стані.Не перевіривши інформацію та не зателефонувавши дочці, лучанка винесла гроші незнайомцеві, сподіваючись зарадити ситуації таким чином. Той узяв кошти і швидко покинув місце події.Отямившись, пенсіонерка звернулась до сусідки, аби та допомогла зв’язатись з поліцією.Працівники відділу кримінального аналізу ретельно проаналізували відео з камер спостереження та прослідкували маршрут зловмисника. У лічені хвилини вони встановили дані особи. Також разом з оперативниками з’ясували, де у Луцьку зупинявся фігурант. У результаті оперативно-розшукових заходів, близько 17 години, місцезнаходження зловмисника встановили: він уже перебував на залізничному вокзалі, очікуючи потяг та сподіваючись покинути наше місто, прихопивши значну суму чужих грошових коштів.Однак цьому завадили співробітники поліції, затримавши його в порядку ст. 208 КПК України, тож тепер він очікує підозри в ізоляторі тимчасового тримання. Гроші вилучили та повернуть власниці. Щоправда, фігурант 10 тисяч гривень встиг витратити на придбання мобільного телефона: його також вилучено.Зловмисникові – 27 років, він з Дніпра. Відомо, що вже має кримінальне минуле: нині його судять одразу за двома статтями Кримінального Кодексу – участь у злочинній організації (ч.2 ст.255 ККУ) та шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах чи організованою групою (ч.4 ст.190 ККУ). У складі групи осіб, таких же шахраїв, молодик промишляв на території Одещини, але вийшов під заставу.Тепер слідчі оголосили йому підозру за ще однією частиною статті 190 (шахрайство), після чого завтра в суді обиратимуть запобіжний захід – тримання під вартою.