«Україна не може дозволити собі заморожений конфлікт», – Зеленський

«Україна не може дозволити собі заморожений конфлікт», – Зеленський
Україна не може дозволити собі патову ситуацію на фронті, наголосив президент Володимир Зеленський.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з африканськими журналістами у Києві, - пише Кореспондент.

"Якщо це патова ситуація і заморожений конфлікт, ми маємо чесно сказати, що наші діти будуть воювати. Або наші онуки будуть воювати. Ми вже втратили дуже багатьох людей. Чи хочемо ми так жити, знаючи, що ми роститимемо дітей, які точно потім воюватимуть?" - сказав він.

За словами Зеленського, "патова ситуація - це тимчасова слабкість". "Якщо ми хочемо закінчити війну, ми повинні її закінчити", - заявив президент.

На переконання глави держави, це закінчення може бути різним, але воно потрібне, і "зло повинно постраждати".

Зеленський пояснив, що під закінченням війни розуміє ситуацію, коли Росія почне поважати територіальну цілісність і статут ООН та виведе війська з території України.

"Так, це ще не повернення справедливості, тому що потрібно щось робити з тим, що вони тут накоїли. Це не вирішить усіх питань, але це точно вже закінчення війни", - сказав президент.

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Теги: Україна, війна, Зеленський
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