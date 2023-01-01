20-річного волинянина, який захищав Маріуполь, посмертно нагородили орденом
Сьогодні, 21:46
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагородили Героя з Ковельщини Михайла Волошука.
Про це повідомили у Ковельській районній військовій адміністрації.
Указом Президента України від №338/2023 «Про відзначення державними нагородами України», за особисту мужність і самовідданість, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане і бездоганне служіння Українському народові нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) солдата Волошука Михайла Богдановича.
14 листопада 2023 року, в приміщенні Ковельської районної військової адміністрації нагороду матері захисника України - Світлані вручили начальник Ковельської районної військової адміністрації спільно з командиром військової частини «Національної гвардії України» м. Луцьк.
Начальник військової адміністрації подякувала рідним захисника за виховання сина, Героя, який є прикладом і гордістю для всієї України.
Зі зворушливою промовою, сповненою скорботи, материнської любові і гордості за сина – гідного захисника України, до присутніх звернулась мама Світлана Олександрівна.
Довідково.
Михайло Волошук загинув 1 травня 2022 року. 19 листопада, йому минуло б 22 роки. Але війна залишила його назавжди 20-річним.
Михайло навчався в ліцеї №7 Ковеля, який закінчив 2017 року. А пізніше здобував спеціальність у навчальному закладі «Ковельський центр професійно-технічної освіти». Ще підлітком відчув потяг до військової справи. Цей шлях брав початок і з глибокого знання історії, і через заняття в спортивному клубі рукопашу «Гопак», і через волонтерство в ГО «Ватра».
Влітку 2020 року хлопець долучився до одного з найкращих підрозділів України - полку «Азов». Увійшов до двадцятки його найкращих бійців, отримавши свій омріяний шеврон особисто від командира Дениса Прокопенка. Подальша служба Михайла проходила в окремому загоні спеціального призначення, де був гранатометником (оператор-навідник). Під час повномасштабного вторгнення, боронив Маріуполь у лавах ОЗСП «Азов».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Ковельській районній військовій адміністрації.
Указом Президента України від №338/2023 «Про відзначення державними нагородами України», за особисту мужність і самовідданість, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане і бездоганне служіння Українському народові нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) солдата Волошука Михайла Богдановича.
14 листопада 2023 року, в приміщенні Ковельської районної військової адміністрації нагороду матері захисника України - Світлані вручили начальник Ковельської районної військової адміністрації спільно з командиром військової частини «Національної гвардії України» м. Луцьк.
Начальник військової адміністрації подякувала рідним захисника за виховання сина, Героя, який є прикладом і гордістю для всієї України.
Зі зворушливою промовою, сповненою скорботи, материнської любові і гордості за сина – гідного захисника України, до присутніх звернулась мама Світлана Олександрівна.
Довідково.
Михайло Волошук загинув 1 травня 2022 року. 19 листопада, йому минуло б 22 роки. Але війна залишила його назавжди 20-річним.
Михайло навчався в ліцеї №7 Ковеля, який закінчив 2017 року. А пізніше здобував спеціальність у навчальному закладі «Ковельський центр професійно-технічної освіти». Ще підлітком відчув потяг до військової справи. Цей шлях брав початок і з глибокого знання історії, і через заняття в спортивному клубі рукопашу «Гопак», і через волонтерство в ГО «Ватра».
Влітку 2020 року хлопець долучився до одного з найкращих підрозділів України - полку «Азов». Увійшов до двадцятки його найкращих бійців, отримавши свій омріяний шеврон особисто від командира Дениса Прокопенка. Подальша служба Михайла проходила в окремому загоні спеціального призначення, де був гранатометником (оператор-навідник). Під час повномасштабного вторгнення, боронив Маріуполь у лавах ОЗСП «Азов».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
20-річного волинянина, який захищав Маріуполь, посмертно нагородили орденом
Сьогодні, 21:46
Фаріон звільнили з «Львівської політехніки»
Сьогодні, 21:05
Словаччина може приєднатися до блокування українського кордону
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 листопада
Сьогодні, 20:00
Де в Луцьку можна буде купити новорічну ялинку: адреси
Сьогодні, 19:18