20-річного волинянина, який захищав Маріуполь, посмертно нагородили орденом

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагородили Героя з КовельщиниПро це повідомили у Ковельській районній військовій адміністрації.Указом Президента України від №338/2023 «Про відзначення державними нагородами України», за особисту мужність і самовідданість, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане і бездоганне служіння Українському народові нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) солдата14 листопада 2023 року, в приміщенні Ковельської районної військової адміністрації нагороду матері захисника України - Світлані вручили начальник Ковельської районної військової адміністрації спільно з командиром військової частини «Національної гвардії України» м. Луцьк.Начальник військової адміністрації подякувала рідним захисника за виховання сина, Героя, який є прикладом і гордістю для всієї України.Зі зворушливою промовою, сповненою скорботи, материнської любові і гордості за сина – гідного захисника України, до присутніх звернулась мама Світлана Олександрівна.Михайло Волошук загинув 1 травня 2022 року. 19 листопада, йому минуло б 22 роки. Але війна залишила його назавжди 20-річним.Михайло навчався в ліцеї №7 Ковеля, який закінчив 2017 року. А пізніше здобував спеціальність у навчальному закладі «Ковельський центр професійно-технічної освіти». Ще підлітком відчув потяг до військової справи. Цей шлях брав початок і з глибокого знання історії, і через заняття в спортивному клубі рукопашу «Гопак», і через волонтерство в ГО «Ватра».Влітку 2020 року хлопець долучився до одного з найкращих підрозділів України - полку «Азов». Увійшов до двадцятки його найкращих бійців, отримавши свій омріяний шеврон особисто від командира Дениса Прокопенка. Подальша служба Михайла проходила в окремому загоні спеціального призначення, де був гранатометником (оператор-навідник). Під час повномасштабного вторгнення, боронив Маріуполь у лавах ОЗСП «Азов».