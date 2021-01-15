На Волині медики повернули «з того світу» двох чоловіків

На Волині медики повернули «з того світу» двох чоловіків
Лікарі бригад екстреної медичної допомоги врятували життя двом пацієнтам, у яких констатували раптову смерть.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

14 листопада 2023, о 6:43 пролунав дзвінок в центральну оперативну диспетчерську від жінки: «погано чоловікові 72 років, він лежить без дихання, без свідомості».

До приїзду бригади ЕМД, дочка, за рекомендацією диспетчера, проводили серцево-легеневу реанімацію. Бригада Луцького міського відділення ЕМД №1 КП "ВОЦЕМДМК", прибувши на місце через 6 хвилин, констатувала «Раптову смерть», розпочала розширені реанімаційні заходи.

Через 15 хвилин у пацієнта Ф. вдалося відновити серцебиття та дихання.

О 14:52 у центральну оперативну диспетчерську надійшов дзвінок від онука: «чоловік раптово впав, посинів та перестав дихати».

До приїзду ЕМД родичі, за рекомендацією диспетчера «103», надавали домедичну допомогу, проводили реанімаційні заходи.

Бригада відділу медицини катастроф КП «ВОЦЕМДМК» прибула на місце виклику за 8 хвилин, констатували «Раптову смерть», підключивши монітор, продовжили розширені реанімаційні заходи. Уміння медичного персоналу, надання домедичної допомоги під керівництвом диспетчера, дало можливість через 8 хв. відновити у пацієнта В. серцебиття та дихання.

У важкому, але стабільному стані, пацієнти були доставлені та госпіталізовані до закладу охорони здоров’я.

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Теги: швидка, порятунок, Волинь, Луцьк
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