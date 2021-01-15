На Волині медики повернули «з того світу» двох чоловіків

Лікарі бригад екстреної медичної допомоги врятували життя двом пацієнтам, у яких констатували раптову смерть.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.14 листопада 2023, о 6:43 пролунав дзвінок в центральну оперативну диспетчерську від жінки: «погано чоловікові 72 років, він лежить без дихання, без свідомості».До приїзду бригади ЕМД, дочка, за рекомендацією диспетчера, проводили серцево-легеневу реанімацію. Бригада Луцького міського відділення ЕМД №1 КП "ВОЦЕМДМК", прибувши на місце через 6 хвилин, констатувала «Раптову смерть», розпочала розширені реанімаційні заходи.Через 15 хвилин у пацієнта Ф. вдалося відновити серцебиття та дихання.О 14:52 у центральну оперативну диспетчерську надійшов дзвінок від онука: «чоловік раптово впав, посинів та перестав дихати».До приїзду ЕМД родичі, за рекомендацією диспетчера «103», надавали домедичну допомогу, проводили реанімаційні заходи.Бригада відділу медицини катастроф КП «ВОЦЕМДМК» прибула на місце виклику за 8 хвилин, констатували «Раптову смерть», підключивши монітор, продовжили розширені реанімаційні заходи. Уміння медичного персоналу, надання домедичної допомоги під керівництвом диспетчера, дало можливість через 8 хв. відновити у пацієнта В. серцебиття та дихання.У важкому, але стабільному стані, пацієнти були доставлені та госпіталізовані до закладу охорони здоров’я.