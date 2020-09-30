Фаріон звільнили з «Львівської політехніки»

Фаріон звільнили з «Львівської політехніки»
Колишню нардепку Ірину Фаріон звільнили з посади професора "Львівської політехніки".

Про це повідомляє Освіта24.

Після оголошення підозри від СБУ Ірина Фаріон отримала неприємні новини і з "Львівської політехніки".

Скандальну екснардепку, проти якої Служба безпеки відкрила кримінальне провадження по низці статей, звільнено з посади професора університету. Привід - порушення Фаріон 41 статті Кодексу законів про працю: вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.

Нагадаємо, Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

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Теги: Ірина Фаріон, скандал, звільнення
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