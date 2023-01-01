Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



У Луцьку – хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий мокрий сніг та дощ. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.



Температура вночі 0- 2° тепла, вдень 3-5° тепла.



В області – хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий мокрий сніг та дощ. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15-20 м/с.



Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 16 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.У Луцьку – хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий мокрий сніг та дощ. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 0- 2° тепла, вдень 3-5° тепла.В області – хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий мокрий сніг та дощ. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15-20 м/с.Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла.

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