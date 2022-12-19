Де в Луцьку можна буде купити новорічну ялинку: адреси

Виконавчий комітет Луцької міськради затвердив перелік адрес, де в облцентрі можна буде продавати новорічні ялинки.Про це повідомляє управління інформаційної роботи муніципалітету.Із 1 грудня 2023 року до 1 січня 2024 року хвойні дерева до різдвяно - новорічних свят будуть продавати тільки у визначених місцях. Спочатку підприємці, які хочуть продавати хвойні дерева, мають звернутися до Центру надання адміністративних послуг, щоб отримати дозвіл на продаж дерев.Для цього повинні будуть укласти договори на право користування окремими елементами благоустрою. Це робиться для того, щоб запобігти виникненню пунктів стихійної торгівлі хвойними деревами на вулицях міста.Перелік вулиць, на яких дозволено розміщувати пункти з реалізації хвойних дерев до різдвяних та новорічних свят:- бульвар Дружби Народів, 7-А (поблизу бібліотеки);- проспект Соборності, 26;- вулиця Дубнівська, 36 (поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту);- вулиця Глушець (навпроти Центрального ринку);- проспект Відродження, 6.- на розі вулиці Січової – проспекту Відродження;- вулиця Героїв УПА (поблизу магазину «Вишківський»);- вулиця Конякіна, 14 (поблизу ринку);- вулиця Захисників України (поблизу торгового центру «Глобус»);- вулиця Львівська (поблизу магазину «SPAR»).Нагадаємо, Луцька міська рада оголосилана кращу концепцію оформлення головної різдвяної ялинки міста на Театральному майдані.