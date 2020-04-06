Рятувальники знайшли лучанина, який заблукав у Карпатах

Рятувальники знайшли лучанина, який заблукав у Карпатах
Бійці ДСНС на Закарпатті розшукали жителя Луцька, який заблукав біля водоспаду Білий.

Про це йдеться у довідці про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру на території Закарпатської області.

Учора, 14 листопада, о 19:10 до ДСНС Закарпаття повідомили про те, що в лісовому масиві поблизу водоспаду Білий Рахівського району втратив орієнтир та заблукав 39-річний мешканець Луцька.

О 23:50 чоловіка було знайдено, стан здоров’я – задовільний.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучався особовий склад гірського пошуково-рятувального відділення з Рахова.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали 27-річного волинянина, який три дні блукав горами у пошуках кордону.

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Теги: рятувальники, Україна
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