Рятувальники знайшли лучанина, який заблукав у Карпатах
Сьогодні, 18:30
Бійці ДСНС на Закарпатті розшукали жителя Луцька, який заблукав біля водоспаду Білий.
Про це йдеться у довідці про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру на території Закарпатської області.
Учора, 14 листопада, о 19:10 до ДСНС Закарпаття повідомили про те, що в лісовому масиві поблизу водоспаду Білий Рахівського району втратив орієнтир та заблукав 39-річний мешканець Луцька.
О 23:50 чоловіка було знайдено, стан здоров’я – задовільний.
Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучався особовий склад гірського пошуково-рятувального відділення з Рахова.
Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали 27-річного волинянина, який три дні блукав горами у пошуках кордону.
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Про це йдеться у довідці про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру на території Закарпатської області.
Учора, 14 листопада, о 19:10 до ДСНС Закарпаття повідомили про те, що в лісовому масиві поблизу водоспаду Білий Рахівського району втратив орієнтир та заблукав 39-річний мешканець Луцька.
О 23:50 чоловіка було знайдено, стан здоров’я – задовільний.
Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучався особовий склад гірського пошуково-рятувального відділення з Рахова.
Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали 27-річного волинянина, який три дні блукав горами у пошуках кордону.
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