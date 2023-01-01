На Волині завтра прощатимуться із Героєм Володимиром Борисом

На Волині завтра прощатимуться із Героєм Володимиром Борисом
У Мар’янівці на Волині завтра, 16 листопада, відбудеться прощання із загиблим військовослужбовцем Володимиром Борисом.

Про це у фейсбуці інформує Мар’янівська селищна рада.

Скорботний кортеж із тілом Героя Бориса Володимира Леонідовича (09.12.1971 року народження) прибуває на Волинь зі Львова сьогодні, 15 листопада.

Похорон відбудеться завтра, 16 листопада. Початок поховальної процесії в оселі загиблого об 11:00.
На Волині завтра прощатимуться із Героєм Володимиром Борисом

Траурна процесія прямуватиме від дому загиблого Героя до Храму святих апостолів Петра та Павла у Мар’янівці (по трасі Горохів-Берестечко).

Поховання відбудеться на кладовищі селища Мар’янівка.

«Просимо жителів смт Мар'янівка, с. Цегів, с. Борочиче, та інших населених пунктів громади гідно вшанувати Захисника України. Щирі співчуття мамі, дружині, сину та близьким загиблого. Вічна шана, честь і слава Герою!» - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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