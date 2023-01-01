Відчайдух із Волині три доби шукав кордон на Закарпатті

Відчайдух із Волині три доби шукав кордон на Закарпатті
На Закарпатті прикордонники затримали волинянина, який три дні блукав горами у пошуках кордону.

Про це повідомляє у фейсбуці Західне регіональне управління ДПСУ.

27-річний відчайдух самостійно проклав собі маршрут подолання карпатського високогір’я. Через три доби блукань чоловік вирішив зателефонувати рятувальникам.

Було організовано спільні пошуки, до яких залучили військовослужбовців відділу «Ділове» Мукачівського загону. За 6 кілометрів до кордону знесиленого та розгубленого шукача пригод виявили та доставили до прикордонного підрозділу.
Відчайдух із Волині три доби шукав кордон на Закарпатті

Чоловік зізнався прикордонникам, що мав намір незаконно перетнути кордон з Румунією. Кінцевою метою подорожі чоловіка мали стати США, де проживає його кохана.

На правопорушника склали протокол про вчинення ним адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу скерували до суду.

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Теги: ухилянт, кордон
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