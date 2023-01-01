Відчайдух із Волині три доби шукав кордон на Закарпатті
Сьогодні, 17:41
На Закарпатті прикордонники затримали волинянина, який три дні блукав горами у пошуках кордону.
Про це повідомляє у фейсбуці Західне регіональне управління ДПСУ.
27-річний відчайдух самостійно проклав собі маршрут подолання карпатського високогір’я. Через три доби блукань чоловік вирішив зателефонувати рятувальникам.
Було організовано спільні пошуки, до яких залучили військовослужбовців відділу «Ділове» Мукачівського загону. За 6 кілометрів до кордону знесиленого та розгубленого шукача пригод виявили та доставили до прикордонного підрозділу.
Чоловік зізнався прикордонникам, що мав намір незаконно перетнути кордон з Румунією. Кінцевою метою подорожі чоловіка мали стати США, де проживає його кохана.
На правопорушника склали протокол про вчинення ним адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу скерували до суду.
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Про це повідомляє у фейсбуці Західне регіональне управління ДПСУ.
27-річний відчайдух самостійно проклав собі маршрут подолання карпатського високогір’я. Через три доби блукань чоловік вирішив зателефонувати рятувальникам.
Було організовано спільні пошуки, до яких залучили військовослужбовців відділу «Ділове» Мукачівського загону. За 6 кілометрів до кордону знесиленого та розгубленого шукача пригод виявили та доставили до прикордонного підрозділу.
Чоловік зізнався прикордонникам, що мав намір незаконно перетнути кордон з Румунією. Кінцевою метою подорожі чоловіка мали стати США, де проживає його кохана.
На правопорушника склали протокол про вчинення ним адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу скерували до суду.
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