Відчайдух із Волині три доби шукав кордон на Закарпатті

На Закарпатті прикордонники затримали волинянина, який три дні блукав горами у пошуках кордону.Про це повідомляє у фейсбуці Західне регіональне управління ДПСУ.27-річний відчайдух самостійно проклав собі маршрут подолання карпатського високогір’я. Через три доби блукань чоловік вирішив зателефонувати рятувальникам.Було організовано спільні пошуки, до яких залучили військовослужбовців відділу «Ділове» Мукачівського загону. За 6 кілометрів до кордону знесиленого та розгубленого шукача пригод виявили та доставили до прикордонного підрозділу.Чоловік зізнався прикордонникам, що мав намір незаконно перетнути кордон з Румунією. Кінцевою метою подорожі чоловіка мали стати США, де проживає його кохана.На правопорушника склали протокол про вчинення ним адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу скерували до суду.