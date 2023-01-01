На Волині повертають історичну назву селу, перейменованому на честь енкаведиста

Профільна комісія рекомендувала Волинській обласній раді підтриматисела Петрове на Цуцнів.Про це у фейсбуці повідомляє Волиньрада.Сьогодні, 15 листопада, члени постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією розглянули низку проєктів рішень.Підтримали члени комісії й проєкт сесійного рішення про перейменування села Петрове Поромівської сільської ради Володимирського району.Депутати врахували рішення Володимирської районної та Поромівської сільської рад, а також результати громадських слухань серед жителів села Петрове. Тож профільна комісія рекомендує підтримати ініціативу місцевих мешканців щодо перейменування села Петрове на село Цуцнів:«У зв’язку із необхідністю повернення селу історичної назви та приведення назви населеного пункту у відповідність із вимогами Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».Відповідне подання щодо перейменування цього населеного пункту буде надіслане до Верховної Ради України, яка й має схвалити остаточне рішення., що, село Петрове до 1958 року називалося Цуцнів. Люди й досі пам’ятають цю назву та не сприймають нав’язаної комуністичною владою Петрове на честь Героя Радянського Союзу, заступника політрука 7-ї прикордонної застави 90-го Володимир-Волинського прикордонного загону Українського прикордонного округу військ НКВС СРСР сержанта, що загинув 22 червня 1941 року неподалік села. Хоча, за спогадами місцевих жителів, він був застрелений, втікаючи (а не захищаючи), поблизу Володимира.