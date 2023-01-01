Тепер не Петрове: селу на Волині повернуть колишню назву





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Відповідне рішення прийняли на черговій сесії восьмого скликання 25-го серпня. За нього одноголосно проголосували 17 присутніх депутатів, а також голова Поромівської громади Олег Савчук.



Напередодні розгляду питання на сесії, директор центру культури Наталія Анікієнко разом із завклубом Людмилою Дубницькою робили обхід по будинках та запитували думку мешканців села Петрове щодо перейменування. В результаті, зі 120 опитаних, лише 30 людей висловивсь проти перейменування, а 90 – підтримали ініціативу. Крім того, 13-го серпня у селі Петрове були проведені громадські збори. Із присутніх, 22 осіб проголосували за повернення селу колишньої назви Цуцнів, шестеро – висловились проти.



Тож, після обговорень, депутати одноголосно підтримали рішення позбутися радянської назви та перейменувати село Петрове на Цуцнів, як було до 1958 року. Надалі відповідне звернення буде направлено у Волинську обласну раду. Якщо там його підтримають, то це питання розглядатиме Верховна Рада України.







Варто зазначити, що село Петрове до 1958 року називалося Цуцнів. Люди й досі пам’ятають цю назву та не сприймають нав’язаної комуністичною владою Петрове на честь Героя Радянського Союзу, заступника політрука 7-ї прикордонної застави 90-го Володимир-Волинського прикордонного загону Українського прикордонного округу військ НКВС СРСР сержанта Василя Васильовича Петрова, що загинув 22-го червня 1941 року неподалік села. Хоча, за спогадами місцевих жителів, він був застрелений, втікаючи (а не захищаючи), поблизу Володимира.



Перша письмова згадка походить з грамоти 1376 року, коли князь Юрій Холмський подарував село Цуцнево церкві Пресвятої Богоматері у Холмі. Також стара назва зазначається і на польських картах. Тож мешканців і досі називають цуцнівчанами, цуцнівцями, а не петровими чи петрівчанами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25-го серпня у Поромівській громаді Володимирського району прийняли рішення про повернення історичної назви селу Цуцнів (нинішнє Петрове).Про це повідомляє БУГ Відповідне рішення прийняли на черговій сесії восьмого скликання 25-го серпня. За нього одноголосно проголосували 17 присутніх депутатів, а також голова Поромівської громадиНапередодні розгляду питання на сесії, директор центру культури Наталія Анікієнко разом із завклубомробили обхід по будинках та запитували думку мешканців села Петрове щодо перейменування. В результаті, зі 120 опитаних, лише 30 людей висловивсь проти перейменування, а 90 – підтримали ініціативу. Крім того, 13-го серпня у селі Петрове були проведені громадські збори. Із присутніх, 22 осіб проголосували за повернення селу колишньої назви Цуцнів, шестеро – висловились проти.Тож, після обговорень, депутати одноголосно підтримали рішення позбутися радянської назви та перейменувати село Петрове на Цуцнів, як було до 1958 року. Надалі відповідне звернення буде направлено у Волинську обласну раду. Якщо там його підтримають, то це питання розглядатиме Верховна Рада України.Варто зазначити, що село Петрове до 1958 року називалося Цуцнів. Люди й досі пам’ятають цю назву та не сприймають нав’язаної комуністичною владою Петрове на честь Героя Радянського Союзу, заступника політрука 7-ї прикордонної застави 90-го Володимир-Волинського прикордонного загону Українського прикордонного округу військ НКВС СРСР сержанта Василя Васильовича Петрова, що загинув 22-го червня 1941 року неподалік села. Хоча, за спогадами місцевих жителів, він був застрелений, втікаючи (а не захищаючи), поблизу Володимира.Перша письмова згадка походить з грамоти 1376 року, коли князь Юрій Холмський подарував село Цуцнево церкві Пресвятої Богоматері у Холмі. Також стара назва зазначається і на польських картах. Тож мешканців і досі називають цуцнівчанами, цуцнівцями, а не петровими чи петрівчанами.

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