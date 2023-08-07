Крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost за 25 серпня

Війна триває. Це єдина погана новина цього тексту. Далі – лише про хороше, хоча і крізь призму війни.Щовечораробить для своїх читачів добру підбірку, аби вкотре сфокусувати увагу на тому, які сильні наші сили оборони, які самовіддані у нас волонтери, які чудові українки та українці!Сьогодні, 25 серпня, нагадаємо вам про таке:З нагоди 32-річчя Незалежності України воїнів Князівської бригади, які вкотре головне свято країни відзначають на передовій, нагородили високими державними і відомчими нагородами.Крім цього, військовим вручили Відзнаки командира 14 Князівської бригади, Відзнаки командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого з артилерії, бригадні коїни, цінні подарунки.На схід України у День Незалежності «прокурорські подарунки» особисто доставив керівник Волинської обласної прокуратуриРазом з колегами Віктор Володимирович привіз бійцям 100 ОБрТрО три повнопривідних автомобілі (інші для фронтових доріг просто не підходять!), два квадракоптери DJI MAVIC 3, один (але дуже крутезний!) тепловізор, три оснащені усім необхідним медичних рюкзаки, комплекти коліс підвищеної прохідності для автівок, а також – кілька ящиків смаколиків для бійців.За минулу добу Сили оборони знищили близько 470 окупантів, а також три танки, засіб ППО та 28 артсистем ворога.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько 259630 (+470) осіб,• танків ‒ 4378 (+3) од,• бойових броньованих машин ‒ 8521 (+10) од,• артилерійських систем – 5361 (+28) од,• РСЗВ – 724 (+1) од,• засобів ППО ‒ 495 (+1) од,• літаків – 315 (+0) од,• гелікоптерів – 316 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4356 (+12),• крилатих ракет ‒ 1409 (+3),• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 7790 (+17) од,• спеціальної техніки ‒ 802 (+1).Мешканці села ХрипськШацький селищний головавручив посвідчення «Мати-героїня» і нагрудний знак.Розповідають, що Тетяна Петрівна разом із чоловіком виховують 7 дітей. Почесне звання багатодітній матері присвоєно відповідно до указу Президента України – за материнську самовідданість, народження і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їх всебічного розвитку.Лучанин, військовий медик 14-тої окремої механізованої бригади, який зараз служить у війську, отримав державну нагороду — почесний нагрудний знак "За збережене життя".Наказ про відзначення волинського парамедика підписав головнокомандувач Збройних сил України7 серпня 2023 року.