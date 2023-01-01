Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні

Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні
За минулу добу Сили оборони знищили близько 470 окупантів, а також три танки, засіб ППО та 28 артсистем ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.23 орієнтовно склали:

• особового складу ‒ близько 259630 (+470) осіб,
• танків ‒ 4378 (+3) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8521 (+10) од,
• артилерійських систем – 5361 (+28) од,
• РСЗВ – 724 (+1) од,
• засоби ППО ‒ 495 (+1) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 316 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4356 (+12),
• крилаті ракети ‒ 1409 (+3),
• кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7790 (+17) од,
• спеціальна техніка ‒ 802 (+1).

Дані уточнюють.

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Теги: втрати ворога
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