Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.23 орієнтовно склали:



• особового складу ‒ близько 259630 (+470) осіб,

• танків ‒ 4378 (+3) од,

• бойових броньованих машин ‒ 8521 (+10) од,

• артилерійських систем – 5361 (+28) од,

• РСЗВ – 724 (+1) од,

• засоби ППО ‒ 495 (+1) од,

• літаків – 315 (+0) од,

• гелікоптерів – 316 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4356 (+12),

• крилаті ракети ‒ 1409 (+3),

• кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 7790 (+17) од,

• спеціальна техніка ‒ 802 (+1).



Дані уточнюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Сили оборони знищили близько 470 окупантів, а також три танки, засіб ППО та 28 артсистем ворога.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько 259630 (+470) осіб,• танків ‒ 4378 (+3) од,• бойових броньованих машин ‒ 8521 (+10) од,• артилерійських систем – 5361 (+28) од,• РСЗВ – 724 (+1) од,• засоби ППО ‒ 495 (+1) од,• літаків – 315 (+0) од,• гелікоптерів – 316 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4356 (+12),• крилаті ракети ‒ 1409 (+3),• кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 7790 (+17) од,• спеціальна техніка ‒ 802 (+1).Дані уточнюють.

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