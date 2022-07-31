Вночі над Україною збили чотири ракети і безпілотник

Вночі над Україною збили чотири ракети і безпілотник
Уночі 25 серпня противник завдав удару ракетами повітряного та морського базування з акваторій Чорного та Азовського морів.

Як повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, у напрямку південних областей із літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети «Калібр» із малого ракетного корабля з Азовського моря. Також зафіксували пуск одного ударного БпЛА типу «шахед» з напрямку Приморсько-Ахтарськ.

Усі п’ять цілей знищені силами та засобами Повітряних Сил. Ракети – у межах Одеської, ударний БпЛА – у Дніпропетровській області.

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Теги: ракети, безпілотник, Одещина
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