Вночі над Україною збили чотири ракети і безпілотник
Сьогодні, 09:02
Уночі 25 серпня противник завдав удару ракетами повітряного та морського базування з акваторій Чорного та Азовського морів.
Як повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, у напрямку південних областей із літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети «Калібр» із малого ракетного корабля з Азовського моря. Також зафіксували пуск одного ударного БпЛА типу «шахед» з напрямку Приморсько-Ахтарськ.
Усі п’ять цілей знищені силами та засобами Повітряних Сил. Ракети – у межах Одеської, ударний БпЛА – у Дніпропетровській області.
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Як повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, у напрямку південних областей із літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети «Калібр» із малого ракетного корабля з Азовського моря. Також зафіксували пуск одного ударного БпЛА типу «шахед» з напрямку Приморсько-Ахтарськ.
Усі п’ять цілей знищені силами та засобами Повітряних Сил. Ракети – у межах Одеської, ударний БпЛА – у Дніпропетровській області.
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