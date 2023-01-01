Якою є ситуація на фронті на усіх напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

На фронті протягом минулої доби, 24 серпня, відбулося 35 бойових зіткнень. російські окупанти атакували Україну авіацією, реактивними системами залпового вогню, а також ракетами.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України зранку 25 серпня.Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється.Протягом минулої доби росіяни завдали 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Унаслідок атак рф є загиблі та поранені серед цивільних. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.Авіація Сил оборони України протягом 24 серпня завдала одного удару по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу та трьох — по зенітно-ракетних комплексах ворога.Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони, один склад боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби окупантів.У Генштабі також розповіли про ситуацію на різних напрямках:оперативна ситуація без суттєвих змін.окупанти завдали авіаційних ударів у районах Бобилівки та Волфиного Сумської області. Також росіяни обстріляли мінометами та артилерією понад 25 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.противник марно вів наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Армія рф завдала авіаційних ударів у районах Орлянського Харківської області та Надії, Твердохлібового Луганської області. Обстрілів з артилерії та мінометів зазнали Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.окупанти завдали авіаударів у районах Спірного, Роздолівки, Веселого Донецької області. З артилерії та мінометів ворог поцілив по Невському, Білогорівці Луганської області та Спірному, Роздолівці Донецької області.росіяни нанесли авіаудари в районах Іванівського, Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Від артобстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів Донецької області.противник безрезультатно наступав у районі південніше Авдіївки Донецької області. Артобстрілів зазнали понад 10 населених пунктів Донецької області.Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах північно-східніше Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області. Окупанти завдали авіаудару в районі Красногорівки Донецької області. З артилерії росіяни обстріляли Желанне Перше, Олександропіль, Побєду, Катеринівку, Єлизаветівку та Іллінку Донецької області.противник завдав авіаударів у районах Благодатного, Старомайорського Донецької області. Від ворожих артобстрілів постраждали понад 10 населених пунктів Донецької області.противник завдав авіаударів у районах Левадного, Малої Токмачки, Роботиного та Оріхова Запорізької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів Запорізької області.окупаційні війська завдали авіаударів у районах Тягинки та Наддніпрянського Херсонської області. Від артобстрілів постраждали понад 20 населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей.Сили оборони продовжують наступати: закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.