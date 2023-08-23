На Волині з'явиться спеціальна «швидка» для немовлят

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 20 спеціалізованих автомобілів швидкої допомоги для новонароджених.Ці швидкі укомплектовані спеціалізованим обладнанням, яке дозволяє надавати невідкладну допомогу породіллі й немовляті просто в дорозі, - повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.Серед регіонів, медзаклади яких отримають автомобілі, є і Волинь.У період із 24 лютого 2022 року по 15 серпня 2023 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала в Україні понад 1100 випадків, коли внаслідок обстрілів та бойових дій постраждали медичні працівники, пацієнти й заклади охорони здоров’я. Зокрема, було пошкоджено або зруйновано майже 50 пологових будинків. Це значно обмежило здатність української системи охорони здоров'я надавати належну життєво важливу допомогу передчасно народженим та народженим із низькою вагою дітям.«Машини швидкої допомоги від ЮНІСЕФ допоможуть налагодити безпечне і своєчасне транспортування новонароджених, які потребують специфічної сучасної терапії та лікування для порятунку життя», — наголосив голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.Доставлені ЮНІСЕФ автомобілі швидкої допомоги дадуть змогу медикам здійснювати реанімаційні дії, надавати допомогу немовлятам із жовтяницею та перевозити передчасно народжених дітей до медичних закладів, де вони отримають висококваліфіковану допомогу.Неонатальні автомобілі швидкої допомоги були закуплені ЮНІСЕФ за кошти уряду Нідерландів задля підтримки впровадження Програми раннього розвитку дітей в Україні. Мета програми — сприяти тому, щоб кожна українська дитина могла реалізувати своє право на здоровий початок життя й забезпечити потреби кожної дитини на всіх наступних етапах завдяки якісному медичному супроводу й лікуванню в закладах охорони здоров’я або вдома завдяки домашнім візитам лікарів до молодих родин після виписки з пологових будинків.Автомобілі будуть розподілені у Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Хмельницьку, Черкаську та Чернівецьку області.