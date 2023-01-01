В Україні легалізували ГМО

Парламент врегулював генно-інженерну діяльність, зокрема виготовлення та обіг продуктів з ГМО. Відповідні зміни запроваджує проєкт закону №5839.Про це повідомило Міністерство економіки України із посиланням на проєкт закону №5839 "Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за обігом генетично модифікованих організмів і генетично модифікованої продукції для забезпечення продовольчої безпеки", який ухвалили на засіданні 23 серпня 2023 року, - пише ТСН."Новий Закон врегульовує галузь виробництва генетично модифікованих продуктів та приводить профільне законодавство у відповідність до норм Європейського Союзу. Це – одна із умов Угоди про асоціацію України та ЄС", – йдеться у документі.Також ухвалений документ запроваджує державне регулювання виробництва генетично модифікованої продукції, що є умовою продовольчої безпеки країни. А ще – полегшує ведення бізнесу у цій галузі.Змінено державного регулювання у галузі поводження з ГМО. Документ є частиною зобов'язань, які Україна брала на себе як кандидат на вступ до Європейського Союзу.Тож закон перш за все усуває дублюючі функції різних органів контролю у галузі поводження з ГМО.встановлено чіткі та прозорі процедури державної реєстрації ГМО та отримання дозвільних документів у галузі генетично-інженерної діяльності;закон удосконалює систему оцінювання ризиків для здоров'я людини та навколишнього середовища від виробництва та використання ГМО;закон удосконалює вимоги до маркування ГМ-продукції та запроваджує правила її відстеження;посилиться державний контроль щодо поводження з ГМО, а також визначає відповідальність за порушення законодавства у цій галузі.Також ухвалення цього Закону передбачає зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.Водночас експерти стверджують, що запропоновані авторами законопроєкту норми регулювання ГМО концептуально відрізняються від підходів, які діють у Євросоюзі. Підхід ЄС — не встановлювати заборони чи обмеження, а визначити умови, терміни та відповідальність.Виконавча директорка Насіннєвої асоціації України Сюзанна Григоренко заявляла, що дискусії щодо ГМО в Україні зводяться до їхнього вирощування, без огляду на думку громадськості та споживачів, економічну доцільність та репутаційні ризики, вважає Григоренко.Також, за її словами, документ не враховує фундаментальні аспекти регулювання ЄС, а саме директиву, яка визначає критерії безпечності ГММ для здоров’я людини й довкілля, зобов’язання оцінювати ризик у країні подання заявки на тестування, встановлені елементи оцінки та процедури.Тим часом оцінка осені 2023-го скаже: що, наскільки зроблено, яка якість цієї роботи, чи є вона достатньою, чи є якісь недоліки для отримання Україною членства до ЄС.17 серпня президентУкраїни повідомив, що він підписав важливий закон, який наблизитьдержаву до вступу до ЄС. Це закон про чесний відбір суддів Конституційного суду.