США почне вчити українців на F-16 вже у вересні, – ЗМІ

США почне вчити українців на F-16 вже у вересні, – ЗМІ
У планах Пентагона почати тренування українських пілотів на винищувачах F-16 у США у вересні.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на неназваного американського посадовця, - пише "Європейська правда".

За даними газети, США змінили підхід і вирішили долучитись до навчання льотчиків з України, щойно українська сторона їх відбере – хоча раніше планувалось, що навчання відбуватиметься лише в Європі.

Льотчики спочатку пройдуть підготовку з англійської мови в Техасі, а потім розпочнуть кількамісячну льотну підготовку в Арізоні. Наразі не відомо, які саме українські льотчики навчатимуться у США на F-16 – ті, хто спершу мав їхати до Європи, чи додаткова група.

Очікується, що рішення про навчання можуть оголосити ввечері в четвер із нагоди Дня незалежності України.

Раніше повідомлялося, що США навчатимуть українських пілотів на винищувачах F-16, якщо європейські країни відставатимуть від складеного ними графіка або якщо кількість льотчиків значно збільшиться.

Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії. Також відомо, що до навчання українців на F-16 долучиться Греція та Португалія.

Данія, Нідерланди і Норвегія оголосили про рішення передати Києву ці літаки після завершення навчання.

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Теги: Україна, F-16, США, підготовка
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