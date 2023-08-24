США почне вчити українців на F-16 вже у вересні, – ЗМІ





Про це повідомляє The New York Times із посиланням на неназваного американського посадовця, - пише



За даними газети, США змінили підхід і вирішили долучитись до навчання льотчиків з України, щойно українська сторона їх відбере – хоча раніше планувалось, що навчання відбуватиметься лише в Європі.



Льотчики спочатку пройдуть підготовку з англійської мови в Техасі, а потім розпочнуть кількамісячну льотну підготовку в Арізоні. Наразі не відомо, які саме українські льотчики навчатимуться у США на F-16 – ті, хто спершу мав їхати до Європи, чи додаткова група.



Очікується, що рішення про навчання можуть оголосити ввечері в четвер із нагоди Дня незалежності України.



Раніше повідомлялося, що США навчатимуть українських пілотів на винищувачах F-16, якщо європейські країни відставатимуть від складеного ними графіка або якщо кількість льотчиків значно збільшиться.



Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії. Також відомо, що до навчання українців на F-16 долучиться Греція та Португалія.



Данія, Нідерланди і Норвегія оголосили про рішення передати Києву ці літаки після завершення навчання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У планах Пентагона почати тренування українських пілотів на винищувачах F-16 у США у вересні.Про це повідомляє The New York Times із посиланням на неназваного американського посадовця, - пише "Європейська правда". За даними газети, США змінили підхід і вирішили долучитись до навчання льотчиків з України, щойно українська сторона їх відбере – хоча раніше планувалось, що навчання відбуватиметься лише в Європі.Льотчики спочатку пройдуть підготовку з англійської мови в Техасі, а потім розпочнуть кількамісячну льотну підготовку в Арізоні. Наразі не відомо, які саме українські льотчики навчатимуться у США на F-16 – ті, хто спершу мав їхати до Європи, чи додаткова група.Очікується, що рішення про навчання можуть оголосити ввечері в четвер із нагоди Дня незалежності України.Раніше повідомлялося, що США навчатимуть українських пілотів на винищувачах F-16, якщо європейські країни відставатимуть від складеного ними графіка або якщо кількість льотчиків значно збільшиться.Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії. Також відомо, що до навчання українців на F-16 долучиться Греція та Португалія.Данія, Нідерланди і Норвегія оголосили про рішення передати Києву ці літаки після завершення навчання.

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