Військовим 14 ОМБр на передовій вручили державні та відомчі нагороди. ФОТО

З нагоди 32-річчя Незалежності України воїнів Князівської бригади, які вкотре головне свято країни відзначають на передовій, нагородили високими державними і відомчими нагородами.Про це повідомили на сторінці підрозділу у фейсбуці.Крім цього військовим вручили Відзнаки командира 14 Князівської бригади, Відзнаки командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого з артилерії, бригадні коїни, цінні подарунки."Під час урочистостей із нами в строю незримо були присутні і наші побратими, які загинули, захищаючи Незалежність України… За їхню світлу пам'ять і за нашу Перемогу разом із воїнами помолився наш капелан, отець Ігор", - йдеться у дописі.А життєствердний настрій нагородженим своїми піснями дарували оркестр 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого та Тетяна Гончарова."Наші серця сповнені гордістю за наших воїнів, за український народ, за нашу незламну державу! Вистоїмо, виборемо, переможемо! З Днем Незалежності, Україно!" - повідомили у бригаді.