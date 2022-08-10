Автівки, дрони, тепловізор: волинські тероборонівці на сході отримали «прокурорські подарунки». ФОТО

Волинській тероборонівці, які захищають Україну на сході, отримали чергову допомогу від співробітників Волинської обласної прокуратури.Про це повідомили на сторінці 100 ОБрТрО Волині.Співробітники Волинської обласної прокуратури продовжують додержуватися гідної поваги традиції – щомісяця перераховують свій одноденний заробіток на підтримку Збройних Сил України.На схід України у День Незалежності «прокурорські подарунки» особисто доставив керівник Волинської обласної прокуратуриРазом з колегами Віктор Володимирович привіз бійцям 100 ОБрТрО три повнопривідних автомобілі (інші для фронтових доріг просто не підходять!), два квадракоптери DJI MAVIC 3, один (але дуже крутезний!) тепловізор, три оснащені усім необхідним медичних рюкзаки, комплекти коліс підвищеної прохідності для автівок, а також – кілька ящиків смаколиків для бійців.