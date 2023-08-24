Прикордонники підтверджують, що «вагнерівці» виїжджають із Білорусі





Про це Андрій Демченко в коментарі УП.



За словами офіцера, останнім часом спостерігався певний відтік "вагнерівців" з РБ. У ДПСУ прогнозують, що після новин з рф про



"Ми фіксуємо, що кількість представників "ПВК Вагнер" в Республіці Білорусь за останній час зменшилася. І така ситуація була ще до вчорашнього дня. Тому, як і раніше, вони не становлять значної загрози нашій країні.



А зважаючи на вчорашню подію в росії, то подальше перебування "вагнерівців" у Білорусі взагалі може бути під великим питанням.



Зараз ми теж продовжуємо відмічати, що з РБ продовжується відтік російських найманців", - йдеться в повідомленні.



У селі Цель під Осиповичами в Білорусі активно демонтують табір "вагнерівців", про що свідчить супутниковий знімок сервісу Planet Labs.



Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області росії розбився невеликий літак, Росавіація заявила, що серед пасажирів значиться ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.



Наближений до ПВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone стверджує, що літак Євгенія Пригожина збили вогнем із ППО. Також пишуть, що як версію катастрофи літака Пригожина розглядають теракт на борту.



Росавіація опублікувала повний список пасажирів літака, що розбився у Тверській області надвечір 23 серпня, у ньому вказаний і ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.



Російські ЗМІ побачили певний символізм у тому, що катастрофа літака сталася 23 серпня − рівно через два місяці з моменту заколоту ПВК "Вагнер" (Пригожин оголосив про свій "марш справедливості" ввечері 23 червня − ред.)



Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) схиляються до думки, що російський диктатор Володимир Путін помстився за приниження заколотом і віддав наказ знищити керівництво "ПВК Вагнера".



Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має жодного стосунку до загибелі в росії ватажка найманців ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські прикордонники та розвідка фіксують відтік російських найманців з території Білорусі.Про це повідомив речник Держприкордонслужби полковникв коментарі УП.За словами офіцера, останнім часом спостерігався певний відтік "вагнерівців" з РБ. У ДПСУ прогнозують, що після новин з рф про загибель ватажка ПВК Євгенія Пригожина , він може посилитися."Ми фіксуємо, що кількість представників "ПВК Вагнер" в Республіці Білорусь за останній час зменшилася. І така ситуація була ще до вчорашнього дня. Тому, як і раніше, вони не становлять значної загрози нашій країні.А зважаючи на вчорашню подію в росії, то подальше перебування "вагнерівців" у Білорусі взагалі може бути під великим питанням.Зараз ми теж продовжуємо відмічати, що з РБ продовжується відтік російських найманців", - йдеться в повідомленні.У селі Цель під Осиповичами в Білорусі активно демонтують табір "вагнерівців", про що свідчить супутниковий знімок сервісу Planet Labs.Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області росії розбився невеликий літак, Росавіація заявила, що серед пасажирів значиться ватажок ПВК "Вагнер"Наближений до ПВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone стверджує, що літак Євгенія Пригожина збили вогнем із ППО. Також пишуть, що як версію катастрофи літака Пригожина розглядають теракт на борту.Росавіація опублікувала повний список пасажирів літака, що розбився у Тверській області надвечір 23 серпня, у ньому вказаний і ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.Російські ЗМІ побачили певний символізм у тому, що катастрофа літака сталася 23 серпня − рівно через два місяці з моменту заколоту ПВК "Вагнер" (Пригожин оголосив про свій "марш справедливості" ввечері 23 червня − ред.)Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) схиляються до думки, що російський диктаторпомстився за приниження заколотом і віддав наказ знищити керівництво "ПВК Вагнера".Президентзаявив, що Україна не має жодного стосунку до загибелі в росії ватажка найманців ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію