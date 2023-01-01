У росії розбився літак, в якому міг бути Євген Пригожин, – ЗМІ

У росії розбився літак, в якому міг бути Євген Пригожин, – ЗМІ
У Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів міг бути й сам фінансист ПВК Вагнера.

Про це повідомляють російські та білоруські ЗМІ, - пише Еспресо.

Білоруська моніторингова група "Беларускі Гаюн" пише, що бізнес-джет Євгена Пригожина Embraer Legacy 600 з номером RA-02795 пролітав у Твері о 18:00.

О 18:11 літак зник із радарів публічного сервісу відстеження літаків.

МНС Росії зазначає, що на борті перебувало 10 людей, з них 3 - члени екіпажу. За попередньою інформацією, всі, хто знаходився на борту, загинули.

Пропагандистське видання ТАСС повідомляє, що за даними Росавіації, у літаку серед пасажирів був Євген Пригожин.

За даними телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, на борту літака був і права рука Пригожина, командир ПВК Дмитро Уткін з позивним "Вагнер".

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Теги: війна, росія, Пригожин
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