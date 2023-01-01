У росії розбився літак, в якому міг бути Євген Пригожин, – ЗМІ
Сьогодні, 21:02
У Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів міг бути й сам фінансист ПВК Вагнера.
Про це повідомляють російські та білоруські ЗМІ, - пише Еспресо.
Білоруська моніторингова група "Беларускі Гаюн" пише, що бізнес-джет Євгена Пригожина Embraer Legacy 600 з номером RA-02795 пролітав у Твері о 18:00.
О 18:11 літак зник із радарів публічного сервісу відстеження літаків.
МНС Росії зазначає, що на борті перебувало 10 людей, з них 3 - члени екіпажу. За попередньою інформацією, всі, хто знаходився на борту, загинули.
Пропагандистське видання ТАСС повідомляє, що за даними Росавіації, у літаку серед пасажирів був Євген Пригожин.
За даними телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, на борту літака був і права рука Пригожина, командир ПВК Дмитро Уткін з позивним "Вагнер".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють російські та білоруські ЗМІ, - пише Еспресо.
Білоруська моніторингова група "Беларускі Гаюн" пише, що бізнес-джет Євгена Пригожина Embraer Legacy 600 з номером RA-02795 пролітав у Твері о 18:00.
О 18:11 літак зник із радарів публічного сервісу відстеження літаків.
МНС Росії зазначає, що на борті перебувало 10 людей, з них 3 - члени екіпажу. За попередньою інформацією, всі, хто знаходився на борту, загинули.
Пропагандистське видання ТАСС повідомляє, що за даними Росавіації, у літаку серед пасажирів був Євген Пригожин.
За даними телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, на борту літака був і права рука Пригожина, командир ПВК Дмитро Уткін з позивним "Вагнер".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У росії розбився літак, в якому міг бути Євген Пригожин, – ЗМІ
Сьогодні, 21:02
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 24 серпня
Сьогодні, 20:00
На Волині зберігатиметься прапор України з острова Зміїний
Сьогодні, 19:25
На Луганщині загинув Герой з Волині Іван Аршулік
Сьогодні, 18:00
Медіа