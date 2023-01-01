У росії розбився літак, в якому міг бути Євген Пригожин, – ЗМІ

У Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів міг бути й сам фінансист ПВК Вагнера.Про це повідомляють російські та білоруські ЗМІ, - пишеБілоруська моніторингова група "Беларускі Гаюн" пише, що бізнес-джет Євгена Пригожина Embraer Legacy 600 з номером RA-02795 пролітав у Твері о 18:00.О 18:11 літак зник із радарів публічного сервісу відстеження літаків.МНС Росії зазначає, що на борті перебувало 10 людей, з них 3 - члени екіпажу. За попередньою інформацією, всі, хто знаходився на борту, загинули.Пропагандистське видання ТАСС повідомляє, що за даними Росавіації, у літаку серед пасажирів був Євген Пригожин.За даними телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, на борту літака був і права рука Пригожина, командир ПВК Дмитро Уткін з позивним "Вагнер".