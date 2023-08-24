Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 24 серпня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 24 серпня
Завтра, 24 серпня, на Волині очікують мінливу хмарність. Істотних опадів не передбачають.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер – північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 9-14°, вдень – 23-28°.

За даними Sinoptik, ранок та вечір у Луцьку будут похмурими, а вдень очікується недовге прояснення. Опадів не прогнозують.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +13° до +26°.

Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святого Євпла. У народі цей день має різні назви: Болотні вогні, Чудеса на болоті. Ці незвичні назви пов'язані з народним повір'ям, що 24 серпня на болоті можна почути свист, пісні, а нікого немає. Щодо погоди, з давніх часів до нас дійшло таке спостереження: якщо вранці пішов дощик – вдень буде хороша погода.

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Теги: Погода у Луцьку, Волинь
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