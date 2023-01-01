На Волині зберігатиметься прапор України з острова Зміїний
Сьогодні, 19:25
У Ковелі представили прапор з острова Зміїний, який відтепер тут зберігатимуть. Його передав місту розвідник, сапер, ковельчанин з позивним «Данте».
Про це повідомляє Ковельська міська рада.
Відтепер реліквія буде зберігатись у фоє міської ради, як символ незламності духу українського народу.
Право її відкрити надали міському голові Ігорю Чайці та військовослужбовцю з позивним «Марс».
Саме це знамено після того, як росіяни покинули цю гарячу точку протистояння, військові скинули з гелікоптера в липні 2022 року, а розвідники встановили на Зміїному, серед них був і наш «Данте». Молодий хлопець і зараз продовжує боронити Україну.
На полотнищі є чимало написів. Їх зробили наші захисники. Ковельчанин, зокрема, залишив рядки:
"Бо ти, Пресвята, все життя моє. Бо ти – все щастя моє!"
Ігор Чайка привітав усіх з Днем Прапора.
"Гімн, Герб, Прапор – це не просто символи державності, це те, що єднає нас. Єднає ті цінності, які є святими для кожного українця. Бойовий досвід військового «Данте» настільки великий, що його вистачить на декілька життів. І коли ти розмовляєш з такими хлопцями, то розумієш, наскільки людяною, сильною і стійкою є наша армія.
Ця зала тепер буде свого роду одним з музеїв нашої Незламності, а цей Прапор буде показувати всім, що Україна – непереможна і буде вільною", – сказав мер міста
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Про це повідомляє Ковельська міська рада.
Відтепер реліквія буде зберігатись у фоє міської ради, як символ незламності духу українського народу.
Право її відкрити надали міському голові Ігорю Чайці та військовослужбовцю з позивним «Марс».
Саме це знамено після того, як росіяни покинули цю гарячу точку протистояння, військові скинули з гелікоптера в липні 2022 року, а розвідники встановили на Зміїному, серед них був і наш «Данте». Молодий хлопець і зараз продовжує боронити Україну.
На полотнищі є чимало написів. Їх зробили наші захисники. Ковельчанин, зокрема, залишив рядки:
"Бо ти, Пресвята, все життя моє. Бо ти – все щастя моє!"
Ігор Чайка привітав усіх з Днем Прапора.
"Гімн, Герб, Прапор – це не просто символи державності, це те, що єднає нас. Єднає ті цінності, які є святими для кожного українця. Бойовий досвід військового «Данте» настільки великий, що його вистачить на декілька життів. І коли ти розмовляєш з такими хлопцями, то розумієш, наскільки людяною, сильною і стійкою є наша армія.
Ця зала тепер буде свого роду одним з музеїв нашої Незламності, а цей Прапор буде показувати всім, що Україна – непереможна і буде вільною", – сказав мер міста
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