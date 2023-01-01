На Волині заборонили масові заходи та громадські зібрання

На Волині заборонили масові заходи та громадські зібрання
З 24 по 28 серпня в області заборонено проведення будь-яких масових заходів та громадських зібрань. Таке рішення прийняли сьогодні, 23 серпня, під час засідання Ради оборони області.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Ми знаємо підступність ворога та його неадекватність. Краще уникати скупчень людей у цей період. Усі розуміють важливість цього державного свята. Впевнений, у серці кожного волинянина цей день відзначиться особливою атмосферою, наповненою незламною вірою, яка не потребує офіційних відзначень", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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