Загиблому воїну з Волині Миколі Ковальчуку просять присвоїти звання Героя України

Миколі Ковальчуку просять присвоїти звання Героя України.



Про це



"Просимо розглянути петицію про присвоєння почесного звання «Героя України» (посмертно) військовослужбовцю Збройних сил України Ковальчуку Миколі Віталійовичу, 4 вересня 1983 року народження, жителю селища Колки Луцького району. Він з 2014 року брав активну участь в АТО Сході країни.



Воїн був нагороджений відзнакою і нагрудним знаком Президента України «ЗА УЧАСТЬ В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ», нагрудним знаком «Учасник бойових дій в російсько-українській війні, грамотою і нагрудним знаком «Учасник АТО».







Микола був сміливим, мужнім, відважним, справедливим, вірним громадянином своїй державі. Він ніколи не боявся виконувати поставлені завдання на окупованій ворогом території.



Він був справжнім другом, побратимом. Микола для багатьох став взірцем і прикладом, як потрібно любити і захищати рідну землю Україну", - йдеться в тексті петиції.



Підписати петицію можна за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загиблому воїну з Колківської громадипросять присвоїти звання Героя України.Про це йдеться у петиції, опублікованій на сайті президента України."Просимо розглянути петицію про присвоєння почесного звання «Героя України» (посмертно) військовослужбовцю Збройних сил України Ковальчуку Миколі Віталійовичу, 4 вересня 1983 року народження, жителю селища Колки Луцького району. Він з 2014 року брав активну участь в АТО Сході країни.Воїн був нагороджений відзнакою і нагрудним знаком Президента України «ЗА УЧАСТЬ В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ», нагрудним знаком «Учасник бойових дій в російсько-українській війні, грамотою і нагрудним знаком «Учасник АТО». Ковальчук Микола Віталійович загинув 1 червня 2023 року під час обстрілу позиції в районі населеного пункту Степове Василівського району Запорізької області.Микола був сміливим, мужнім, відважним, справедливим, вірним громадянином своїй державі. Він ніколи не боявся виконувати поставлені завдання на окупованій ворогом території.Він був справжнім другом, побратимом. Микола для багатьох став взірцем і прикладом, як потрібно любити і захищати рідну землю Україну", - йдеться в тексті петиції.Підписати петицію можна за ПОСИЛАННЯМ

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