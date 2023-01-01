На Луганщині загинув Герой з Волині Іван Аршулік

На Луганщині загинув Герой з Волині Іван Аршулік
На війні загинув воїн з Волині Іван Аршулік.

Про це повідомили у Колківській громаді.

"У жорстокій війні з російським агресором, захищаючи наш спокій, загинув Герой нашої громади, головний сержант Аршулік Іван Михайлович, 1977 року народження, житель с. Грузятин Боровицького старостинського округу.

21 серпня внаслідок мінно-вибухової травми, несумісної з життям, виконуючи бойове завдання по захисту Батьківщини, загинув неподалік Луганської області.

Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі, щиро співчуваємо сім'ї, рідним і близьким Героя", - йдеться в повідомленні.

У громаді оголосили триденну жалобу.

Зазначається, що усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання повідомлять пізніше.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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