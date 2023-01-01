На Луганщині загинув Герой з Волині Іван Аршулік

Іван Аршулік.



Про це



"У жорстокій війні з російським агресором, захищаючи наш спокій, загинув Герой нашої громади, головний сержант Аршулік Іван Михайлович, 1977 року народження, житель с. Грузятин Боровицького старостинського округу.



21 серпня внаслідок мінно-вибухової травми, несумісної з життям, виконуючи бойове завдання по захисту Батьківщини, загинув неподалік Луганської області.



Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі, щиро співчуваємо сім'ї, рідним і близьким Героя", - йдеться в повідомленні.



У громаді оголосили триденну жалобу.



Зазначається, що усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання повідомлять пізніше.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув воїн з ВолиніПро це повідомили у Колківській громаді."У жорстокій війні з російським агресором, захищаючи наш спокій, загинув Герой нашої громади, головний сержант Аршулік Іван Михайлович, 1977 року народження, житель с. Грузятин Боровицького старостинського округу.21 серпня внаслідок мінно-вибухової травми, несумісної з життям, виконуючи бойове завдання по захисту Батьківщини, загинув неподалік Луганської області.Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі, щиро співчуваємо сім'ї, рідним і близьким Героя", - йдеться в повідомленні.У громаді оголосили триденну жалобу.Зазначається, що усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання повідомлять пізніше.

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