Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів

Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів
23 серпня з 17:40 до 18:10 сапери ДСНС знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн, виявлені на Волині.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.

"Роботи відбудуться на спеціальному майданчику біля села Березолуки Луцького району, тож на прилеглих територіях можливе відлуння вибухів.
Без паніки – ситуація планова", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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