Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 16:40
23 серпня з 17:40 до 18:10 сапери ДСНС знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн, виявлені на Волині.
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.
"Роботи відбудуться на спеціальному майданчику біля села Березолуки Луцького району, тож на прилеглих територіях можливе відлуння вибухів.
Без паніки – ситуація планова", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.
"Роботи відбудуться на спеціальному майданчику біля села Березолуки Луцького району, тож на прилеглих територіях можливе відлуння вибухів.
Без паніки – ситуація планова", - йдеться в повідомленні.
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