Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів





Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.



"Роботи відбудуться на спеціальному майданчику біля села Березолуки Луцького району, тож на прилеглих територіях можливе відлуння вибухів.

Без паніки – ситуація планова", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23 серпня з 17:40 до 18:10 сапери ДСНС знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн, виявлені на Волині.Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині."Роботи відбудуться на спеціальному майданчику біля села Березолуки Луцького району, тож на прилеглих територіях можливе відлуння вибухів.Без паніки – ситуація планова", - йдеться в повідомленні.

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