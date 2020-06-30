Розповіли, чому на Світязі помутніла вода





Заступник директора з наукової діяльності Шацького нацпарку Василь Матейчик розповів



Зазвичай, «цвітінні» води спостерігають у липні-серпні. Це характерно для більшості водойм. Інтенсивність може залежати від температури повітря та води.



Науковець переконує, що в цьому немає нічого небезпечного, адже за хімічним і бактеріологічним складом показники води у нормі.



«Водорості розмежуються при високих температурах. У Світязі мілководна частина. На глибині воно не відчувається, а от в береговій лінії вода інтенсивно прогрівається, томурозмноження там інтенсивніше. Весняне помутніння, наприклад, відбувається, тому що йдуть притоки з полів. А літнє – саме через водорості. Коли стане прохолодніше, вода очиститься. Водорості просто ляжуть на дно. У них коротке життя – при температурі до 20-22 градуси вони опустяться, а при 12 градусів просто пропадуть», – каже Василь Матейчик.



До слова, велика кількість туристів на озері не є причиною помутніння води. Науковець каже, що завдяки тому, що відпочинковий сезон на Світязі короткий, природа озера встигає самоочиститись.

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