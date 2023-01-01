У місті на Волині – пожежа в багатоповерхівці

У місті на Волині – пожежа в багатоповерхівці
23-го серпня у Нововолинську на вулиці Академіка Амосова (Пирогова) у квартирі багатоквартирного будинку сталося займання.

Як стало відомо БУГу, сусіди з четвертого поверху побачили дим, який йшов з квартири поверхом нижче, і побігли на допомогу.

У квартирі загорілися речі, сусідам разом з власниками помешкання вдалось загасити вогонь, після викликали рятувальників. По приїзду вогонь вже було ліквідовано.

Постраждалих у результаті пожежі немає.

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Теги: пожежа, Волинь
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