У місті на Волині – пожежа в багатоповерхівці





Як стало відомо



У квартирі загорілися речі, сусідам разом з власниками помешкання вдалось загасити вогонь, після викликали рятувальників. По приїзду вогонь вже було ліквідовано.



Постраждалих у результаті пожежі немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23-го серпня у Нововолинську на вулиці Академіка Амосова (Пирогова) у квартирі багатоквартирного будинку сталося займання.Як стало відомо БУГу , сусіди з четвертого поверху побачили дим, який йшов з квартири поверхом нижче, і побігли на допомогу.У квартирі загорілися речі, сусідам разом з власниками помешкання вдалось загасити вогонь, після викликали рятувальників. По приїзду вогонь вже було ліквідовано.Постраждалих у результаті пожежі немає.

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