Волонтери з Ковеля «Марлог-Кадуцей» відзначили річницю і розповіли, що встигли зробити за цей час





Про це повідомили на сторінці



Того ж дня 2022 року медики і фармацевти МАРЛОГУ обʼєдналися і юридично заснували ГО під керівництвом Артемук Оксани.



Головними напрямками своєї волонтерської роботи обрали:



• забезпечення медзакладів України;

• забезпечення військових медиків та воїнів-захисників тактичною медициною;

• надання допомоги постраждалим людям в зони бойових дій та на деокуповані території.







За рік «Кадуцейчики» змогли зробити багато:



- залучити до співпраці 9 потужних закордонних партнерів-асоціацій і 18 українських мережевих партнерів - ГО і БФ з різних регіонів;

- отримати 103 144 кг гуманітарної допомоги з-за кордону та від українських благодійників;

- зібрати 3 598 189 грн. на закупку турнікетів і аптечок для військових;

- сформувати та відправити 568 заявок медзакладам, потребуючим людям та нашим воїнам в гарячі точки України;

- успішно реалізовувати три постійно діючих власних проекти «Бачу ціль» «Подарунок просто так» і «Марлог-Мобіль»;

- провести фестиваль «Благофест -2»;

- пройти стратегічну сесію розвитку ГО від Isar Ednannia;

- визначитися з напрямками своєї діяльності по захисту здоров’я після Перемоги України.



«Честь і шана, вам, наші рідні! Вітаємо і дякуємо за самовіддану працю на благо України!» – йдеться у дописі.



Нагадаємо, раніше ми писали, що волонтерський центр з Ковеля «Марлог» нагородили «Золотим серцем».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 серпня відзначила річницю створення одна з громадський організацій МАРЛОГУ - ГО "Українська Асоціація Захисту Здоров'я "Марлог-Кадуцей".Про це повідомили на сторінці МАРЛОГУ Того ж дня 2022 року медики і фармацевти МАРЛОГУ обʼєдналися і юридично заснували ГО під керівництвомГоловними напрямками своєї волонтерської роботи обрали:• забезпечення медзакладів України;• забезпечення військових медиків та воїнів-захисників тактичною медициною;• надання допомоги постраждалим людям в зони бойових дій та на деокуповані території.За рік «Кадуцейчики» змогли зробити багато:- залучити до співпраці 9 потужних закордонних партнерів-асоціацій і 18 українських мережевих партнерів - ГО і БФ з різних регіонів;- отримати 103 144 кг гуманітарної допомоги з-за кордону та від українських благодійників;- зібрати 3 598 189 грн. на закупку турнікетів і аптечок для військових;- сформувати та відправити 568 заявок медзакладам, потребуючим людям та нашим воїнам в гарячі точки України;- успішно реалізовувати три постійно діючих власних проекти «Бачу ціль» «Подарунок просто так» і «Марлог-Мобіль»;- провести фестиваль «Благофест -2»;- пройти стратегічну сесію розвитку ГО від Isar Ednannia;- визначитися з напрямками своєї діяльності по захисту здоров’я після Перемоги України.«Честь і шана, вам, наші рідні! Вітаємо і дякуємо за самовіддану працю на благо України!» – йдеться у дописі.Нагадаємо, раніше ми писали, що

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