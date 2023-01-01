Волонтери з Ковеля «Марлог-Кадуцей» відзначили річницю і розповіли, що встигли зробити за цей час
Сьогодні, 15:40
22 серпня відзначила річницю створення одна з громадський організацій МАРЛОГУ - ГО "Українська Асоціація Захисту Здоров'я "Марлог-Кадуцей".
Про це повідомили на сторінці МАРЛОГУ.
Того ж дня 2022 року медики і фармацевти МАРЛОГУ обʼєдналися і юридично заснували ГО під керівництвом Артемук Оксани.
Головними напрямками своєї волонтерської роботи обрали:
• забезпечення медзакладів України;
• забезпечення військових медиків та воїнів-захисників тактичною медициною;
• надання допомоги постраждалим людям в зони бойових дій та на деокуповані території.
За рік «Кадуцейчики» змогли зробити багато:
- залучити до співпраці 9 потужних закордонних партнерів-асоціацій і 18 українських мережевих партнерів - ГО і БФ з різних регіонів;
- отримати 103 144 кг гуманітарної допомоги з-за кордону та від українських благодійників;
- зібрати 3 598 189 грн. на закупку турнікетів і аптечок для військових;
- сформувати та відправити 568 заявок медзакладам, потребуючим людям та нашим воїнам в гарячі точки України;
- успішно реалізовувати три постійно діючих власних проекти «Бачу ціль» «Подарунок просто так» і «Марлог-Мобіль»;
- провести фестиваль «Благофест -2»;
- пройти стратегічну сесію розвитку ГО від Isar Ednannia;
- визначитися з напрямками своєї діяльності по захисту здоров’я після Перемоги України.
«Честь і шана, вам, наші рідні! Вітаємо і дякуємо за самовіддану працю на благо України!» – йдеться у дописі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що волонтерський центр з Ковеля «Марлог» нагородили «Золотим серцем».
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Про це повідомили на сторінці МАРЛОГУ.
Того ж дня 2022 року медики і фармацевти МАРЛОГУ обʼєдналися і юридично заснували ГО під керівництвом Артемук Оксани.
Головними напрямками своєї волонтерської роботи обрали:
• забезпечення медзакладів України;
• забезпечення військових медиків та воїнів-захисників тактичною медициною;
• надання допомоги постраждалим людям в зони бойових дій та на деокуповані території.
За рік «Кадуцейчики» змогли зробити багато:
- залучити до співпраці 9 потужних закордонних партнерів-асоціацій і 18 українських мережевих партнерів - ГО і БФ з різних регіонів;
- отримати 103 144 кг гуманітарної допомоги з-за кордону та від українських благодійників;
- зібрати 3 598 189 грн. на закупку турнікетів і аптечок для військових;
- сформувати та відправити 568 заявок медзакладам, потребуючим людям та нашим воїнам в гарячі точки України;
- успішно реалізовувати три постійно діючих власних проекти «Бачу ціль» «Подарунок просто так» і «Марлог-Мобіль»;
- провести фестиваль «Благофест -2»;
- пройти стратегічну сесію розвитку ГО від Isar Ednannia;
- визначитися з напрямками своєї діяльності по захисту здоров’я після Перемоги України.
«Честь і шана, вам, наші рідні! Вітаємо і дякуємо за самовіддану працю на благо України!» – йдеться у дописі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що волонтерський центр з Ковеля «Марлог» нагородили «Золотим серцем».
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