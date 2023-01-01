Сьогодні у громаді на Волині прощатимуться з трьома Героями

Сьогодні у громаді на Волині прощатимуться з трьома Героями
Сьогодні, 23 серпня, у Маневицькій громаді прощатимуться із трьома Героями: Олегом Новосадом, Максимом Кучером та Сергієм Шмигельським.

Про це повідомили у громаді.

"Просимо жителів громади вийти та віддати шану бійцям. Сьогодні у післяобідню пору "На щиті" повертатимуться загиблі воїни, маневичани Максим Кучер та Сергій Шмигельський.

Про більш точний час прибуття скорботного кортежу на територію громади повідомимо додатково.

Сьогодні ж відбудеться прощання та поховання Героїв. Про час та місце проінформуємо згодом.

Також о 15.00 у Великій Яблуньці відбудеться обряд поховання Героя Олега Новосада, у якого сьогодні зупинилося серце. Вічна пам'ять Героям", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героїв. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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