Сьогодні у громаді на Волині прощатимуться з трьома Героями
Сьогодні, 14:44
Сьогодні, 23 серпня, у Маневицькій громаді прощатимуться із трьома Героями: Олегом Новосадом, Максимом Кучером та Сергієм Шмигельським.
Про це повідомили у громаді.
"Просимо жителів громади вийти та віддати шану бійцям. Сьогодні у післяобідню пору "На щиті" повертатимуться загиблі воїни, маневичани Максим Кучер та Сергій Шмигельський.
Про більш точний час прибуття скорботного кортежу на територію громади повідомимо додатково.
Сьогодні ж відбудеться прощання та поховання Героїв. Про час та місце проінформуємо згодом.
Також о 15.00 у Великій Яблуньці відбудеться обряд поховання Героя Олега Новосада, у якого сьогодні зупинилося серце. Вічна пам'ять Героям", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у громаді.
"Просимо жителів громади вийти та віддати шану бійцям. Сьогодні у післяобідню пору "На щиті" повертатимуться загиблі воїни, маневичани Максим Кучер та Сергій Шмигельський.
Про більш точний час прибуття скорботного кортежу на територію громади повідомимо додатково.
Сьогодні ж відбудеться прощання та поховання Героїв. Про час та місце проінформуємо згодом.
Також о 15.00 у Великій Яблуньці відбудеться обряд поховання Героя Олега Новосада, у якого сьогодні зупинилося серце. Вічна пам'ять Героям", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Розвідка виманила в Україну російський вертоліт Мі-8 із пілотом
Сьогодні, 14:54
Сьогодні у громаді на Волині прощатимуться з трьома Героями
Сьогодні, 14:44
У Криму знищили російський комплекс С-400, – розвідка
Сьогодні, 13:37
Медіа