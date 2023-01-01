Сьогодні у громаді на Волині прощатимуться з трьома Героями

Олегом Новосадом, Максимом Кучером та Сергієм Шмигельським.



Про це



"Просимо жителів громади вийти та віддати шану бійцям. Сьогодні у післяобідню пору "На щиті" повертатимуться загиблі воїни, маневичани



Про більш точний час прибуття скорботного кортежу на територію громади повідомимо додатково.



Сьогодні ж відбудеться прощання та поховання Героїв. Про час та місце проінформуємо згодом.



Також о 15.00 у Великій Яблуньці відбудеться обряд поховання Героя



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героїв. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 23 серпня, у Маневицькій громаді прощатимуться із трьома Героями:таПро це повідомили у громаді."Просимо жителів громади вийти та віддати шану бійцям. Сьогодні у післяобідню пору "На щиті" повертатимуться загиблі воїни, маневичани Максим Кучер та Сергій Шмигельський Про більш точний час прибуття скорботного кортежу на територію громади повідомимо додатково.Сьогодні ж відбудеться прощання та поховання Героїв. Про час та місце проінформуємо згодом.Також о 15.00 у Великій Яблуньці відбудеться обряд поховання Героя Олега Новосада , у якого сьогодні зупинилося серце. Вічна пам'ять Героям", - йдеться в повідомленні.

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