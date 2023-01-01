Раптово зупинилося серце Героя з Волині Олега Новосада, який перебував на лікуванні
Сьогодні, 10:50
Помер воїн з Волині Олег Новосад.
Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
"Вчора, 22 серпня, раптово зупинилося серце мужнього військовослужбовця, жителя с. Велика Яблунька Олега Новосада. 35-річний сержант з початку повномасштабного вторгнення без вагань став на захист Вітчизни. Останнім часом проходив лікування на рідній Маневиччині після отриманих поранень.
Це непоправна втрата для рідних, близьких захисника, усієї Маневицької громади.
Висловлюю глибокі та щирі співчуття мамі Марії Володимирівні, дружині Тетяні Семенівні, доньці Єлизаветі усій родині. Вся громада низько схиляє голови перед пам’яттю нашого відважного земляка", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату та час поховання бійця Олега Новосада буде повідомлено згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
"Вчора, 22 серпня, раптово зупинилося серце мужнього військовослужбовця, жителя с. Велика Яблунька Олега Новосада. 35-річний сержант з початку повномасштабного вторгнення без вагань став на захист Вітчизни. Останнім часом проходив лікування на рідній Маневиччині після отриманих поранень.
Це непоправна втрата для рідних, близьких захисника, усієї Маневицької громади.
Висловлюю глибокі та щирі співчуття мамі Марії Володимирівні, дружині Тетяні Семенівні, доньці Єлизаветі усій родині. Вся громада низько схиляє голови перед пам’яттю нашого відважного земляка", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату та час поховання бійця Олега Новосада буде повідомлено згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!
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