Пів сотні прапорів із подяками від бійців зібрали волинські волонтери штабу «Ангар». ВІДЕО





Як розповіла Ірина Новосад, один із прапорів України вона змогла вивезти з окупованого Криму 2015 року.



Стяг, говорить, принесла на штаб, коли хтось з волонтерів сказав, що бракує державного прапора. Зі слів волонтерки, цей прапор після перемоги забере додому і берегтиме як сімейну реліквію.



"Це прапор із однієї із севастопольських шкіл. У нас був знайомий, який, як ми бачили уже із фото знайомих, воює на стороні рф. А він вчитель української мови і зарубіжної літератури. Коли у їхній школі знімали символи України, то він приніс їх мені з моїм чоловіком", — каже волонтерка.



Ще одне синьо-жовте полотнище із емблемою 503-ого окремого батальйону морської піхоти волонтери отримали від підрозділу. Для цих військових, сказала Ірина Новосад, раніше передавали пікап.



"Вони (бійці – ред.) нам на знак подяки віддали цей прапор і насправді ця історія не є суперунікальною. Бо так часто відбувається. Військові також хочуть подякувати. Це — обмін енергією допомоги", — каже волонтерка.



У штаб приходять відвідувачі, які дивлячись на українські прапори з надписами від військових, отримують порцію мотивації, — зазначила Ірина Новосад.



"Також розповідаємо і дітям, і школярам про те, що от дивіться — це бригади, які воюють. Це — реальні люди, захисники. Ми їм відсилаємо завдяки вашим донатам потрібну техніку і медицину", — додала волонтерка.



Як розповіла виконавча директорка благодійного фонду "Ангар. Україна" Юлія Савчук, мріє, аби всі, хто підписався на прапорах, що є в "Ангарі", повернулися додому живими.



"Для мене державний прапор України — символ визволення територій. Це символ того, що це українська земля і символ того, що вона буде лишатися українською, попри те, що собі думають інші люди і нелюди", — сказала лучанка.



Наразі у волонтерському штабі ведуть великий збір на квадрокоптери, тепловізори і автомобілі на суму 10 мільйонів гривень. Залишилося зібрати 2 мільйони 400 тисяч, — додала виконавча директорка благодійного фонду "Ангар. Україна" Юлія Савчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У волонтерському штабі "Ангар" за півтора року діяльності назбиралося орієнтовно пів сотні прапорів від військових зі словами вдячності та підписами. Ці державні стяги прикрашають стіни волонтерського осередку.Як розповіла Суспільному волонтерка "Ангару", один із прапорів України вона змогла вивезти з окупованого Криму 2015 року.Стяг, говорить, принесла на штаб, коли хтось з волонтерів сказав, що бракує державного прапора. Зі слів волонтерки, цей прапор після перемоги забере додому і берегтиме як сімейну реліквію."Це прапор із однієї із севастопольських шкіл. У нас був знайомий, який, як ми бачили уже із фото знайомих, воює на стороні рф. А він вчитель української мови і зарубіжної літератури. Коли у їхній школі знімали символи України, то він приніс їх мені з моїм чоловіком", — каже волонтерка.Ще одне синьо-жовте полотнище із емблемою 503-ого окремого батальйону морської піхоти волонтери отримали від підрозділу. Для цих військових, сказала Ірина Новосад, раніше передавали пікап."Вони (бійці – ред.) нам на знак подяки віддали цей прапор і насправді ця історія не є суперунікальною. Бо так часто відбувається. Військові також хочуть подякувати. Це — обмін енергією допомоги", — каже волонтерка.У штаб приходять відвідувачі, які дивлячись на українські прапори з надписами від військових, отримують порцію мотивації, — зазначила Ірина Новосад."Також розповідаємо і дітям, і школярам про те, що от дивіться — це бригади, які воюють. Це — реальні люди, захисники. Ми їм відсилаємо завдяки вашим донатам потрібну техніку і медицину", — додала волонтерка.Як розповіла виконавча директорка благодійного фонду "Ангар. Україна", мріє, аби всі, хто підписався на прапорах, що є в "Ангарі", повернулися додому живими."Для мене державний прапор України — символ визволення територій. Це символ того, що це українська земля і символ того, що вона буде лишатися українською, попри те, що собі думають інші люди і нелюди", — сказала лучанка.Наразі у волонтерському штабі ведуть великий збір на квадрокоптери, тепловізори і автомобілі на суму 10 мільйонів гривень. Залишилося зібрати 2 мільйони 400 тисяч, — додала виконавча директорка благодійного фонду "Ангар. Україна" Юлія Савчук.

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