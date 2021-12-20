У Луцьку чоловік тричі вдарив ножем брата

У Луцьку чоловік тричі вдарив ножем брата
Оголосили про підозру волинянину, який ледь не зарізав брата.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 39-річному жителю обласного центру Волині повідомили про підозру у заподіянні братові тяжких тілесних ушкоджень.

Слідство вважає, що увечері 18 серпня 2023 року під час сварки у квартирі будинку на вулиці Теремнівській у Луцьку чоловік тричі вдарив ножем рідну людину.

Завдяки вчасно наданій медичній допомозі потерпілий вижив.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зауважимо, що санкцією ч.1 ст. 121 КК України за умисне тяжке тілесне ушкодження передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

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Теги: Луцьк, брат, ніж
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