У Луцьку чоловік тричі вдарив ножем брата
Сьогодні, 11:28
Оголосили про підозру волинянину, який ледь не зарізав брата.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 39-річному жителю обласного центру Волині повідомили про підозру у заподіянні братові тяжких тілесних ушкоджень.
Слідство вважає, що увечері 18 серпня 2023 року під час сварки у квартирі будинку на вулиці Теремнівській у Луцьку чоловік тричі вдарив ножем рідну людину.
Завдяки вчасно наданій медичній допомозі потерпілий вижив.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Зауважимо, що санкцією ч.1 ст. 121 КК України за умисне тяжке тілесне ушкодження передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 39-річному жителю обласного центру Волині повідомили про підозру у заподіянні братові тяжких тілесних ушкоджень.
Слідство вважає, що увечері 18 серпня 2023 року під час сварки у квартирі будинку на вулиці Теремнівській у Луцьку чоловік тричі вдарив ножем рідну людину.
Завдяки вчасно наданій медичній допомозі потерпілий вижив.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Зауважимо, що санкцією ч.1 ст. 121 КК України за умисне тяжке тілесне ушкодження передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
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