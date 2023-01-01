На Волині 31-річний інтернет-шахрай обдурив 195 людей

На Волині 31-річний інтернет-шахрай обдурив 195 людей
195 ошуканих громадян – волинянину повідомили про підозру у шахрайствах.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 31-річному жителю села Скобелка Луцького району повідомлено про підозру у вчиненні шахрайств.

За даними слідства, упродовж травня 2020 – квітня 2023 року чоловік створював фейкові облікові записи у соціальній мережі «Facebook» та розміщував у різних групах неправдиві оголошення про продаж товарів широкого вжитку.

Покупці, спокусившись на гарну ціну, домовлялися про доставку та охоче закидали передплату за обрану річ – і псевдопродавець зникав.

Таким чином волинянин ошукав 195 необачних громадян, заподіявши їм матеріальну шкоду на суму 265 тисяч гривень.

Прокурори вкотре звертаються до краян з проханням бути уважними та обережними, купуючи товари в Інтернеті, в жодному разі не здійснювати оплату за товар шляхом перерахунку безготівкових коштів, а замовляти товар з доставкою у відділення кур’єрських служб і тільки після огляду замовлення оплачувати його.



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Теги: Волинь, шахрай
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