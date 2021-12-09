На Волині вдома у 32-річного чоловіка знайшли боєприпаси, зброю та наркотики

На Волині вдома у 32-річного чоловіка знайшли боєприпаси, зброю та наркотики
Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 32-річного жителя Мар’янівки, що на Горохівщині, поліцейські виявили у гаражі корпус гранати GHO – 1 із запалом, пристрій, схожий на світлошумову гранату, обріз рушниці та 30 набоїв калібру 5,45 мм.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

На місце прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу управління, небезпечні предмети вилучили, їх направили на дослідження.

Окрім цього, у чоловіка вилучили поліетиленовий пакунок із рослинною речовиною, схожою на марихуану. Його також направили у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

За фактом незаконного поводження із зброєю та боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
На Волині вдома у 32-річного чоловіка знайшли боєприпаси, зброю та наркотики

Також вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань і за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне зберігання наркотичних засобів.

Заходи проводились у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.
На Волині вдома у 32-річного чоловіка знайшли боєприпаси, зброю та наркотики
На Волині вдома у 32-річного чоловіка знайшли боєприпаси, зброю та наркотики

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Теги: Волинянин, зброя, наркотики
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