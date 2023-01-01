Над Волинню урочисто підняли синьо-жовтий стяг. ФОТО





Він є символом нашої країни, втілення національної єдності, честі та гідності, традиції державотворення, історії та сьогодення. І сьогодні вся країна відзначає День Державного Прапору України, розповідають у



Так, у Луцьку, урочистості з нагоди Дня Державного Прапора України відбулися біля найвищого флагштоку Волині. Серед присутніх – начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, голова обласної ради Григорій Недопад, а також працівники місцевих органів влади, військові, ліцеїсти, жителі міста.







Захід розпочали загальнонаціональною хвилиною мовчання, аби вшанувати світлу пам’ять героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України.







Почесне право підняти Державний Прапор України отримали вихованці Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Потому поклали квіти до пам’ятника «Борцям за волю і незалежність України» та пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України».

Над Волинню гордо майорить стяг нашої волі, єдності та могутності!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 23 серпня, з нагоди Дня Державного Прапора України у Луцьку замайорів найвищий на Волині синьо-жовтий стяг.Він є символом нашої країни, втілення національної єдності, честі та гідності, традиції державотворення, історії та сьогодення. І сьогодні вся країна відзначає День Державного Прапору України, розповідають у Волинській ОВА Так, у Луцьку, урочистості з нагоди Дня Державного Прапора України відбулися біля найвищого флагштоку Волині. Серед присутніх – начальник обласної військової адміністрації, голова обласної ради, а також працівники місцевих органів влади, військові, ліцеїсти, жителі міста.Захід розпочали загальнонаціональною хвилиною мовчання, аби вшанувати світлу пам’ять героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України.Почесне право підняти Державний Прапор України отримали вихованці Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Потому поклали квіти до пам’ятника «Борцям за волю і незалежність України» та пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України».Над Волинню гордо майорить стяг нашої волі, єдності та могутності!

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