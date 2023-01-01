Над Волинню урочисто підняли синьо-жовтий стяг. ФОТО

Над Волинню урочисто підняли синьо-жовтий стяг. ФОТО
Сьогодні, 23 серпня, з нагоди Дня Державного Прапора України у Луцьку замайорів найвищий на Волині синьо-жовтий стяг.

Він є символом нашої країни, втілення національної єдності, честі та гідності, традиції державотворення, історії та сьогодення. І сьогодні вся країна відзначає День Державного Прапору України, розповідають у Волинській ОВА.

Так, у Луцьку, урочистості з нагоди Дня Державного Прапора України відбулися біля найвищого флагштоку Волині. Серед присутніх – начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, голова обласної ради Григорій Недопад, а також працівники місцевих органів влади, військові, ліцеїсти, жителі міста.

Над Волинню урочисто підняли синьо-жовтий стяг. ФОТО


Захід розпочали загальнонаціональною хвилиною мовчання, аби вшанувати світлу пам’ять героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Над Волинню урочисто підняли синьо-жовтий стяг. ФОТО


Почесне право підняти Державний Прапор України отримали вихованці Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Потому поклали квіти до пам’ятника «Борцям за волю і незалежність України» та пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України».
Над Волинню гордо майорить стяг нашої волі, єдності та могутності!

Над Волинню урочисто підняли синьо-жовтий стяг. ФОТО
Над Волинню урочисто підняли синьо-жовтий стяг. ФОТО

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Теги: День Державного Прапора, Луцьк
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