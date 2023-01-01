У Луцьку судили сутенера, який до того ж причетний до вбивства





Про це пише



Сумарно він отримав чотири роки ув'язнення.



Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, обвинувачений в 2022 році завербував знайому для заняття проституцією. Всього слідство зафіксувало шість епізодів, коли сутенер організовував їй зустрічі з клієнтами. Переважно вони відбулись влітку 2022 року у готелі «Профспілковий», що на проспекті Відродження у Луцьку, а також у «Теремнівських саунах».



Крім того, судили чоловіка і за вбивство з необережності, яке він скоїв 5 липня минулого року на вулиці Замковій у Луцьку. Під час сварки біля бару він вдарив знайомого, внаслідок чого той впав і сильно травмував голову. Згодом потерпілий помер у медзакладі.



На засіданні, яке відбулося 17 серпня, чоловік визнав провину та підтвердив обставини, викладені у матерілах справи. Попросив, аби суд суворо його не карав. Про обвинуваченого відомо, що він вже мав судимість за крадіжку, згідно з вироком мав відбути 120 годин громадських робіт, але на роботи він так і не з'явився.



Суддя Ярослав Артиш визнав чоловіка винним у порушенні декількох статей ККУ: ч.1 ст. 119 (вбивство з необережності), ч.2 та ч.3 ст. 303 (сутенерство) та ч.2 ст. 389 (ухилення від покарання). Сумарно йому призначили чотири роки і 13 днів ув'язнення.



Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький суд виніс вирок чоловікові, який займався сутенерством. Чоловік залучив до заняття проституцією свою знайому, і організовував їй зустрічі з клієнтами у готелях. Крім того, судили чоловіка і за вбивство з необережності.Про це пише Zaхid.net Сумарно він отримав чотири роки ув'язнення.Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, обвинувачений в 2022 році завербував знайому для заняття проституцією. Всього слідство зафіксувало шість епізодів, коли сутенер організовував їй зустрічі з клієнтами. Переважно вони відбулись влітку 2022 року у готелі «Профспілковий», що на проспекті Відродження у Луцьку, а також у «Теремнівських саунах».Крім того, судили чоловіка і за вбивство з необережності, яке він скоїв 5 липня минулого року на вулиці Замковій у Луцьку. Під час сварки біля бару він вдарив знайомого, внаслідок чого той впав і сильно травмував голову. Згодом потерпілий помер у медзакладі.На засіданні, яке відбулося 17 серпня, чоловік визнав провину та підтвердив обставини, викладені у матерілах справи. Попросив, аби суд суворо його не карав. Про обвинуваченого відомо, що він вже мав судимість за крадіжку, згідно з вироком мав відбути 120 годин громадських робіт, але на роботи він так і не з'явився.Суддявизнав чоловіка винним у порушенні декількох статей ККУ: ч.1 ст. 119 (вбивство з необережності), ч.2 та ч.3 ст. 303 (сутенерство) та ч.2 ст. 389 (ухилення від покарання). Сумарно йому призначили чотири роки і 13 днів ув'язнення.Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.

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