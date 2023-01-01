У Криму знищили російський комплекс С-400, – розвідка

У Криму знищили російський комплекс С-400, – розвідка
В окупованому Криму знищили російський комплекс С-400.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

"23 серпня 2023 року близько 10.00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 «Тріумф».

Внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад", - йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначили, що враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це ― болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму.

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Теги: Росія, Україна, війна
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