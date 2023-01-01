У Криму знищили російський комплекс С-400, – розвідка





Про це



"23 серпня 2023 року близько 10.00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 «Тріумф».



Внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад", - йдеться в повідомленні.



У розвідці зазначили, що враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це ― болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В окупованому Криму знищили російський комплекс С-400.Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України."23 серпня 2023 року близько 10.00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 «Тріумф».Внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад", - йдеться в повідомленні.У розвідці зазначили, що враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це ― болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму.

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