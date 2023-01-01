На Сумщині росіяни вдарили по школі: загинули двоє освітян. ВІДЕО





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"У Ромнах росіяни знищили школу та вбили щонайменше 2 освітян. Є інформація, що під завалами знаходяться ще 2 загиблих працівників закладу. Поранення отримали 4 осіб, що перебували неподалік від місця влучання", - йдеться в повідомленні.



Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



На місці події продовжують працювати правоохоронці, рятувальники та медики, розгорнуто штаб ліквідації наслідків. Триває пошуково-рятувальна операція.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок удару рф по Сумщині загинули освітяни.Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції України."У Ромнах росіяни знищили школу та вбили щонайменше 2 освітян. Є інформація, що під завалами знаходяться ще 2 загиблих працівників закладу. Поранення отримали 4 осіб, що перебували неподалік від місця влучання", - йдеться в повідомленні.Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.На місці події продовжують працювати правоохоронці, рятувальники та медики, розгорнуто штаб ліквідації наслідків. Триває пошуково-рятувальна операція.

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